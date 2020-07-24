Онлайн-премьера «Третьяковка с Хабенским»: увлекательный диалог о русской живописи

14:05

Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича «Черный супрематический квадрат» — отправной точки повествования

24 июля в 19:00 (мск) на мультимедийном сервисе Okko выходит продолжение нашумевшего проекта Третьяковской галереи — онлайн-экскурсии по музею в уникальном формате

В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу. Проект создан кинокомпанией «Team Films» и будет доступен в Okko бесплатно в течение 48 часов и далее в рамках подписки «Оптимум».

Зрителям будет представлен свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания галереи. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

В основе художественной концепции фильма — увлекательный диалог о русской живописи, обрамленный стилистикой черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича «Черный супрематический квадрат» — отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному кадру, что отсылает к творчеству мастеров авангарда, придающих особое значение работе с цветом.

В компании директора музея и всенародно любимого артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» К. С. Водкина, «Венчание» М. З. Шагала, «Москва» А. В. Лентулова, портрет Е. И. Киркальди кисти И. И. Машкова и другие.

Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи:

«Я счастлива, что темой новой серии проекта «Третьяковка с …» стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita. Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение – мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласия, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра. В этом фильме есть интрига, есть напряженность. Я надеюсь, что то, что зрители увидят, приоткроет перед ними мир русского авангарда. Я счастлива оттого, что у меня появилась возможность рассказать о своём восприятии этого искусства, рассказать о нем очень лично и очень страстно огромному количеству зрителей».

Теймур Джафаров, генеральный продюсер проекта, глава кинокомпании «Team Films»:

«После успеха первого проекта, «Третьяковки со Шнуром», перед нашей командой стояла непростая задача – создать новый фильм, не повторяясь и найти новые художественные приемы. Можно читать сколько угодно книг, слушать лекции и смотреть на картины, но безрезультатно. У каждого великого мастера есть своя система знаков, без постижения которых нет понимания искусства. Мы попытались рассказать историю мировых шедевров, это и манифесты 9 великих художников, и тайные смыслы работ гениев, после которых искусство XX века разделилось на «до» и «после». Все это в форме диалога, дискуссии между выдающимся искусствоведом и человеком, который от лица простых зрителей задает важные вопросы для понимания и нахождения новых догадок в восприятии истории искусства. Проект для всех, кто и никогда не сможет по определенным причинам оказаться в стенах Третьяковской галереи, так и для искушенных знатоков, которые смогут и для себя открыть что-то новое».

Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment:

«Первая экскурсия «Третьяковка со Шнуром» получила невероятный отклик, как у профессионалов, так и у аудитории, далекой от искусства. Для нас большая честь продолжить сотрудничество с Третьяковской галереей, представляя действительно качественный просветительский продукт. Мы верим, что новый взгляд на одни из наиболее значимых произведений русского искусства прошлого века, продемонстрированный на контрасте профессионального и зрительского восприятий, будет иметь успех даже при нынешнем открытии музеев. Благодаря таким проектам искусство становится доступным для каждого вне зависимости от внешних условий и географии».