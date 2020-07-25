В Петербурге на съемках фильма задержали актеров в форме полицейских

18:44

В пятницу, 24 июля, в день генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ, в Петербурге задержали группу актеров, переодетых в полицейских.

Об этом актер Гоша Куценко рассказал на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его коллег, переодетых в форму полиции, задержали на Английской набережной, когда они снимали сцену фильма.

В какой-то момент к актерам подошли люди в штатском и задержали их. Среди них оказался и звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Федорцов.

«Подъехали люди в штатском и всех увезли. Сказали: «Верховный главнокомандующий рядом, а вы цирк устроили». Федорцова в форме подполковника везли под плащ-палаткой», — цитирует Куценко издание Мойка78.

После беседы в отделе полиции задержанных отпустили. Внимание правоохранителей Андрей Федорцов объяснил тем, что актёры были «при погонах», и хоть съёмки проходили с ведома Смольного, но о таком реквизите не предупредили. «Полицейскую форму тоже нужно согласовывать, так что интерес понятен. В Москве так задержали каскадёра, оштрафовали. А здесь ещё и подготовка к параду, и мы попали в самый эпицентр», - приводит его слова Фонтанка.ру.