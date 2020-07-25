]]>
]]>
Главная Кино Новости

В Петербурге на съемках фильма задержали актеров в форме полицейских

18:44 25.07.2020
Гоша Куценко. Стоп-кадр из видео

В пятницу, 24 июля, в день генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ, в Петербурге задержали группу актеров, переодетых в полицейских.

Об этом актер Гоша Куценко рассказал на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его коллег, переодетых в форму полиции, задержали на Английской набережной, когда они снимали сцену фильма.

В какой-то момент к актерам подошли люди в штатском и задержали их. Среди них оказался и звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Федорцов.

«Подъехали люди в штатском и всех увезли. Сказали: «Верховный главнокомандующий рядом, а вы цирк устроили». Федорцова в форме подполковника везли под плащ-палаткой», — цитирует Куценко издание Мойка78.

После беседы в отделе полиции задержанных отпустили. Внимание правоохранителей Андрей Федорцов объяснил тем, что актёры были «при погонах», и хоть съёмки проходили с ведома Смольного, но о таком реквизите не предупредили. «Полицейскую форму тоже нужно согласовывать, так что интерес понятен. В Москве так задержали каскадёра, оштрафовали. А здесь ещё и подготовка к параду, и мы попали в самый эпицентр», - приводит его слова Фонтанка.ру.

Темы: Санкт-Петербург, Правоохранительные органы в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.07.2020, 21:40
Гость: майк

Там форма похожая, но другая и шевроны другие.. Если что играл ментов, там половина съемочной группы какую-нибудь групповку играет когда не хватает или не приехали нужные. Так что не за что было задерживать.
25.07.2020, 20:21
Гость: дхрж

А если бы актеры были в форме революционных мвтросов? ... диарея бы случилвсь.
25.07.2020, 20:07
Гость: хазарин

Ну и что такого? Вот если бы переодетые полицейские задержали подъехавших штатских.Тада да
Все комментарии (9)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации