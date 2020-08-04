Александр Гордон расстался со своей четвертой супругой

13:51

Телеведущий Александр Гордон расторг брачные узы со своей законной женой Нозанин Абдулвасиевой.

Развод состоялся в Пресненском суде столицы 17 июля 2020 года. Заявление Нозанин Абдулвасиева подала еще в июне. Пара рассталась полюбовно. О разделе имущества и алиментах они договорились еще до процесса, поведали в пресс-службе суда. Они будут продолжать воспитывать двух общих детей – шестилетнего Александра и трехлетнего Федора.

Ведущий шок «Мужское/Женское» женился в четвертый раз на Нозанин Абдулвасиевой в 2014 году. Тогда ей было 20 лет, и она училась во ВГИКе. Гордон старше нее на 30 лет.

