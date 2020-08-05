Ефремов не может признать вину, так как не запомнил ДТП

12:12

Михаил Ефремов заявил, что не способен признать вину в ДТП с его участием 8 июня, поскольку не запомнил самого момента столкновения.

При этом прокурор во время оглашения обвинительного заключения заметила, что актер проявил преступную небрежность, ибо его превышение скорости составило 25 километров в час.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил телеграм-каналу Mash о фальсификации доказательств. Защитник упирает на то, что ГИБДД уже прибыло после аварии, поэтому никто не может точно утверждать, что за рулем был сам артист.

Кроме того, Михаила Ефремова покоробило, что адвокат пострадавшей страны употребил в его адрес слово «похрюкивал». Актер признался, что ему неудобно, но перед детьми неудобно.

