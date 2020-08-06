Внешность Заворотнюк необратимо изменилась из-за болезни
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook
Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне.
О необратимых изменениях артистки заявила КП бывшая ответственная за реквизит в МХТ имени Чехова Светлана Веселова. Очевидица сравнила облик нынешней Анастасии Заворотнюк с Жанной Фриске на кресле-каталке.
У Анастасии Заворотнюк глиобластома, но родные не комментируют принципиально информацию о ее состоянии. Три месяца назад Наташа Королева заявила о значительных улучшениях в состоянии актрисы. А в апреле в соцсетях впервые за долгое время появился пост от имени Анастасии Заворотнюк.