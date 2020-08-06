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Внешность Заворотнюк необратимо изменилась из-за болезни

11:35 6.08.2020
Внешность Заворотнюк необратимо изменилась из-за болезни
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне.

О необратимых изменениях артистки заявила КП бывшая ответственная за реквизит в МХТ имени Чехова Светлана Веселова. Очевидица сравнила облик нынешней Анастасии Заворотнюк с Жанной Фриске на кресле-каталке.

У Анастасии Заворотнюк глиобластома, но родные не комментируют принципиально информацию о ее состоянии. Три месяца назад Наташа Королева заявила о значительных улучшениях в состоянии актрисы. А в апреле в соцсетях впервые за долгое время появился пост от имени Анастасии Заворотнюк.
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Онкологические заболевания и борьба с ними
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