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Очевидец ДТП с Ефремовым дал показания, что актер был за рулем

12:20 7.08.2020
Очевидец ДТП с Ефремовым дал показания, что актер был за рулем
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Свидетель смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова утверждает, что сам актер был в момент рокового столкновения за рулем.

Роман Шрамко дал показания по видеоконференции из одного из симферопольских судов. Очевидец заявил, что перед столкновением ефремовский джип подрезал его автомобиль, потом резко сорвался с места и столкнулся с «Ладой», сообщает РИА Новости. Далее Шрамко видел, как люди помогли Ефремову покинуть водительское место в машине, в которой, вроде как, никого больше не было.

Сам Ефремов на вопрос о том, кто на видео выходит из машины, заявил, что узнает себя, но с трудом и провел параллель с мистером Хайдом – зловещим двойником персонажа из известной книги Р-Л. Стивенсона. Прочие вопросы актер счел глупыми и отвечать на них не стал.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 14:29
Гость: Контрразведчик

Из-за одного алкаша, мешающего марафет с бухлом, столько шуму и при этом, невинный человек погиб. Такие гнилые-унтерменши, Русскому народу не нужны. Может сразу к стенке?
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