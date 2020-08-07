Очевидец ДТП с Ефремовым дал показания, что актер был за рулем

12:20

Свидетель смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова утверждает, что сам актер был в момент рокового столкновения за рулем.

Роман Шрамко дал показания по видеоконференции из одного из симферопольских судов. Очевидец заявил, что перед столкновением ефремовский джип подрезал его автомобиль, потом резко сорвался с места и столкнулся с «Ладой», сообщает РИА Новости. Далее Шрамко видел, как люди помогли Ефремову покинуть водительское место в машине, в которой, вроде как, никого больше не было.

Сам Ефремов на вопрос о том, кто на видео выходит из машины, заявил, что узнает себя, но с трудом и провел параллель с мистером Хайдом – зловещим двойником персонажа из известной книги Р-Л. Стивенсона. Прочие вопросы актер счел глупыми и отвечать на них не стал.

