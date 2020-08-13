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Определена лучшая романтическая комедия в мире

13:33 13.08.2020
Определена лучшая романтическая комедия в мире
Кадры из «Когда Гарри встретил Салли» с сайта kinopoisk.ru

Обнародован рейтинг лучших романтических комедий мира, по версии портала The Independent.

Вне конкуренции по праву оказалась лента 1990 года «Когда Гарри встретил Салли», положившая начало многим жанровым клише. Заглавные роли сыграли в фильме Билли Кристалл и Мэг Райан.

Показательно, что Мэг Райан появилась и в другой топовой романтической комедии «Вам письмо», занявшей в рейтинге второе место. Таким образом, актриса стала признанной звездой ромкомов.

Увенчала тройку «Энни Холл» Вуди Аллена.  

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