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Судебные заседания по делу Михаила Ефремова отложены на неделю

13:11 24.08.2020
Судебные заседания по делу Михаила Ефремова отложены на неделю
Стоп-кадр с видео

Слушания по ДТП с участием Михаила Ефремова отложены на неделю.

Вынужденная пауза связана с поисками актером нового адвоката вместо Эльмана Пашаева, от услуг которого обвиняемый отказался в пятницу 21 августа, сообщает ТАСС. Суд дал Ефремову срок до 31 августа на поиски нового защитника. Если этого не произойдет, то адвокат будет назначен артисту самим судом.

Кроме того, Ефремов по прежнему отрицает свою вину и настаивает на проведении биологической экспертизы. Он утверждает, что из-за сильного опьянения помнит события рокового дня лишь эпизодически, поэтому не понимает, почему выпив, не поехал на такси, как это делал обычно до этого. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 16:28
Гость: Вера

Как в ромашку играет, здесь помню, здесь не помню... Вообще-то алкоголь и наркотики это отягчающие обстоятельства и не освобождают от ответственности.
24.08.2020, 15:25
Гость: На сцене

одно, а в жизни другое. Это несоответствие характерно для всех артистов и актеров. Просто часто такие детали становятся известны уже после карьеры или кончины. Хуже когда это происходит при жизни и в расцвете творчества.
24.08.2020, 14:59
Гость: Гость

Надоел уже этот жалкий алкаш. Хоть бы мужиком был, а так, одно дерьмо, которым нас кормят.
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