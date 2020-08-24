Судебные заседания по делу Михаила Ефремова отложены на неделю

13:11

Слушания по ДТП с участием Михаила Ефремова отложены на неделю.

Вынужденная пауза связана с поисками актером нового адвоката вместо Эльмана Пашаева, от услуг которого обвиняемый отказался в пятницу 21 августа, сообщает ТАСС. Суд дал Ефремову срок до 31 августа на поиски нового защитника. Если этого не произойдет, то адвокат будет назначен артисту самим судом.

Кроме того, Ефремов по прежнему отрицает свою вину и настаивает на проведении биологической экспертизы. Он утверждает, что из-за сильного опьянения помнит события рокового дня лишь эпизодически, поэтому не понимает, почему выпив, не поехал на такси, как это делал обычно до этого.