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Определены самые влиятельные российские режиссеры современности

12:37 1.09.2020
Определены самые влиятельные российские режиссеры современности
Андрей Звягинцев. Фото с сайта az-film.com

«Бюллетень кинопрокатчика» обнародовал рейтинг наиболее авторитетных и влиятельных российских режиссеров наших дней.

Работа постановщиков была оценена с точки зрения семи критериев: охват кинотеатральной аудитории; доля бюджетов фильмов, признание на кинофестивалях; баланс бокс-офиса с бюджетом, число функций, за которые отвечает режиссер на проекте; статус медийности и суммарная оценка произведений режиссера на ресурсе Kinopoisk.ru.

Возглавил список режиссер нашумевших фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрей Звягинцев, сообщает РИА Новости. На второй позиции разместился автор военного блокбастера «Т-34» Алексей Лебедев. Третье место занял создатель «Легенда 17» Николай Лебедев. Четвертая позиция — Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», сценарий «Я худею»). Пятое место досталось Федору Бондарчуку.

Кроме того, почетные места в десятке заняли Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников.  

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 16:24
Гость: Радуга

Не расстраивайтесь т.к. это всего лишь мнение кинопрокатчиков. А популязируют сейчас обычно то,что плавает на поверхности воды....
01.09.2020, 13:36
Гость: личный опыт

Как же я отстал. Не знаю никого, кроме Кончаловского
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