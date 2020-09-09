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Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

13:48 9.09.2020
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска
Чак Норрис. Фото с сайта kino-teatr.ru

Экранный мастер единоборств Чак Норрис разместил трогательную видеозапись, посвященную жителям Якутска.

Американский актер поздравил горожан с днем города, назвав его наикрутейшим и наиболее холодным. Отдельно Чак Норрис затронул экологическую проблему, призвав не мусорить вокруг Якутска. Он выразил уверенность, что горожанам нватит ума и воспитания содержать свои родные места в идеальной чистоте.

Тринадцатого сентября Якутск будет отмечать свое 388-летие.  

Темы: Якутия, Экология и охрана природных богатств России, Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды российского кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2020, 14:14
Гость: stalker

Потрясающе. Чак Норрис знает географию и даже место положение г. Якутска. Не понятно только при чем здесь мусор. Но в основном внимание приятно.
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