Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска
Чак Норрис. Фото с сайта kino-teatr.ru
Экранный мастер единоборств Чак Норрис разместил трогательную видеозапись, посвященную жителям Якутска.
Американский актер поздравил горожан с днем города, назвав его наикрутейшим и наиболее холодным. Отдельно Чак Норрис затронул экологическую проблему, призвав не мусорить вокруг Якутска. Он выразил уверенность, что горожанам нватит ума и воспитания содержать свои родные места в идеальной чистоте.
Тринадцатого сентября Якутск будет отмечать свое 388-летие.