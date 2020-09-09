Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

13:48

Экранный мастер единоборств Чак Норрис разместил трогательную видеозапись, посвященную жителям Якутска.

Американский актер поздравил горожан с днем города, назвав его наикрутейшим и наиболее холодным. Отдельно Чак Норрис затронул экологическую проблему, призвав не мусорить вокруг Якутска. Он выразил уверенность, что горожанам нватит ума и воспитания содержать свои родные места в идеальной чистоте.

Тринадцатого сентября Якутск будет отмечать свое 388-летие.