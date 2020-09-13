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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

11:28 13.09.2020
Стоп-кадр из фильма

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино".

Драма "Дорогие товарищи" повествует о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

В активе Кончаловского есть два "Серебряных льва" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также гран-при за "Дом дураков" (2002), напоминает ТАСС.

Главный приз кинофестиваля достался картине "Земля кочевников" китайского режиссера Хлоя Чжао.

Темы: Венецианский кинофестиваль, Награды и премии в кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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13.09.2020, 14:31
Гость: Мда...

Следующий фильм кончаловских о тяжелом бытие ЛГБТ и негров в СССР. Приз обеспечен, главное держать нос по ветру....
13.09.2020, 12:59
Гость: Успел.

Это вам немультяшки снимать типа-двое из ларца одинакова лица. А не замахнуться ли братьям на нашего Ельцина,понимашь. Очень хочется посмотреть на фильм о октябре ... нет не 1917,а 10.1993. В главной роли конечно младший брат ,ну играл же он Александра lll. Кстати учитывая что клан высоко художественный и все что то снимают или играют. Все роли можно распределить между своими. А вот критика фильмов братьев это от зависти. Художники они все такие , ну вот не додумали атаку с дубинами (середина 20в), а метр смог.
13.09.2020, 12:46
Гость: КУ КУ -Анюта

Режим это у тебя на руинах. А СССР это был СОЮЗ СОВПТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ. Попросисвоих чтоб сняли правдивый фильм про майдан и бомбардировку г.Донецка авиацией жевто блокидных.
13.09.2020, 12:37
Гость: Ну

если получил премию, значит что-то антисоветское. Жены режиссеров становятся великими артистами, так же как жены чиновников становятся успешными бизнесменами. Этим фестивалям и пандемии и вирусы не страшны, хотя вроде Италия еще для россиян не открыта. Артисты такие же россияне как мы все марсияне. Это граждане планеты Земля как и все у кого тьма зеленых фантиков. Им можно летать в любую страну. У них иммунитет против бедности и нужды.
13.09.2020, 12:31
Гость: Поганая семейка,

опять чернуху снимает.
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