Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

11:28

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино".

Драма "Дорогие товарищи" повествует о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

В активе Кончаловского есть два "Серебряных льва" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также гран-при за "Дом дураков" (2002), напоминает ТАСС.

Главный приз кинофестиваля достался картине "Земля кочевников" китайского режиссера Хлоя Чжао.