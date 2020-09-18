Кинопремьера «Самый жестокий год»: Началась великая битва за бензин

Нашумевший фильм «Самый жесткий год» впервые выходит в российский прокат

Нью-Йорк, 1981 год. Нефтепромышленник Абель Моралес пытается приобрести у правоверных хасидов для своих разработок неказистый с виду участок. Несмотря на то, что земля эта, по сути, никому не нужна, вокруг возможной сделки разворачивается настоящий квест.

У Абеля есть всего месяц, чтобы собрать недостающую сумму. Однако все в итоге оборачивается против него. На его шоферов участились нападения. Конкуренты пытаются помешать сделке всеми правдами и неправдами. Вдобавок под Абеля начинает серьезно копать нью-йоркская полиция.

Мировая премьера «Самого жестокого года» состоялась в 2014 года, а в российский прокат (как, например, и недавняя «Комната») он выходит только сейчас. Но путь ленты к западному зрителю тоже был нелегким. Еще на этапе съемок пришлось поменять исполнителей главных ролей. Вместо Хавьера Бардема и Шарлиз Терон чету сыграли Оскар Айзек и Джессика Честейн. Выбор актеров оказался удачным: лощеный Айзек в щегольском горчичном пальто и невозмутимая Честейн в винтажных нарядах «Кельвин Кляйн» в итоге производят очень приятное впечатление.

Фильм тоже затягивает своей ностальгической атмосферой, но как же далеки теперь от реальности эти перипетии. Само название «Самый жестокий год» кажется горькой насмешкой из нашего 2020-го со всеми этими пандемиями, стихийными бунтами, обнулениями и убийствами правнучками ветеранов.

Честный бизнесмен, которого нам показывают в лице Абеля уже воспринимается как оксюморон. Моралес принципиально не желает иметь дело с криминалом и учит своих подчиненных смотреть собеседникам только в глаза. Если бы человек с такими принципами появился в наши дни, его бы просто не допустили бы до нефтяной «кормушки». Да и сцены захватов трейлеров из-за каких-то 6500 тысяч долларов сейчас смотрятся как минимум забавно.

Впрочем, есть и другая сторона. Понятно, что все наши экономические нестроения накапливались постепенно и очень любопытно узнать об их истоках. У создателей фильма есть свой ответ на этот вопрос. Кажущийся нам благополучным 1981-й они подают как год великого перелома, после которого накопившиеся противоречия стали окончательно выходить из-под контроля.

И это не лишено оснований. Во всяком случае, зависимость олигархов от женщины, которая рядом, и отношение к своим подчиненным, как к расходному материалу, присутствует уже здесь и показано великолепно.

Кадры с сайта kinopoisk.ru