Обнародовано медицинское заключение о гибели дочери Конкина

15:05

Судмедэсперты попытались установить причины гибели в бассейне дочери актера Владимира Конкина.

Медицинское заключение на этот счет мало чего проясняет. Оно изобилует туманными формулировками, вроде «неточно» и «другие причины», сообщает МК. При этом врачи более или менее уверенно утверждают, что девушку погубил отнюдь не несчастный случай из-за обильного употребления спиртного. Биоматериал покойной был отправлен на дописследования.

Агент Владимира Конкина Юлия Никтиченко указывает на странности, сопровождающие это запутанное дело. По словам администратора, совершенно непонятно, что Софья Конкина делала в бассейне в полночь с увесистой стопкой документов.