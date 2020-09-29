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Обнародовано медицинское заключение о гибели дочери Конкина

15:05 29.09.2020
Обнародовано медицинское заключение о гибели дочери Конкина
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Судмедэсперты попытались установить причины гибели в бассейне дочери актера Владимира Конкина.

Медицинское заключение на этот счет мало чего проясняет. Оно изобилует туманными формулировками, вроде «неточно» и «другие причины», сообщает МК. При этом врачи более или менее уверенно утверждают, что девушку погубил отнюдь не несчастный случай из-за обильного употребления спиртного. Биоматериал покойной был отправлен на дописследования.

Агент Владимира Конкина Юлия Никтиченко указывает на странности, сопровождающие это запутанное дело. По словам администратора, совершенно непонятно, что Софья Конкина делала в бассейне в полночь с увесистой стопкой документов.  

Темы: Несчастные случаи в быту и на производстве, Резонансные судебные процессы в мире, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Расследования в России
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