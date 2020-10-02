Рецензия на фильм «Няня. Королева убийц»: «Хижина в лесу» для толковых подростков

Свежая черная комедия «Няня. Королева убийц» доступна в интернете

Со времени расправы над членами сатанистского культа минуло два года. Оказавшийся тогда в эпицентре этого замеса Коул заметно повзрослел, но до сих пор психологически не оправился от событий той страшной ночи. Ситуация усугубляется тем, что родители ему не верят и водят по психиатрам, пичкающими его дурацкими препаратами.

К Коулу неровно дышит одноклассница, за которой однако ухлестывает другой парень. Расклад сил резко меняется, когда в школу приходит новенькая — острая на язык готка, которая на полном серьезе утверждает, что убила своих родителей. Вскоре троица отправляется с классом на уикенд на озеро, где им предстоит столкнуться с чем-то чудовищным.

Фильм «Няня» (2017) стал первоначальным трамплином в большое кино для прекрасной австралийской актрисы Самары Уивинг. Девушка свой шанс использовала на все сто и закрепила свой успех в прошлогоднем слешере «Я иду искать», став одной из самых перспективных голливудских звезд.

Абсолютно, надо сказать, заслуженно, потому что в «Няне» ей удалось воплотить мечту созревающего тинейджера, тоскующего по близким отношениям с деевушкой. Эротизм в фильме был разлит повсеместно, при этом он был проведен абсолютно без пошлости и без излишеств.

В сиквеле «Няня: Королева убийц» (или, в другом переводе, «Королева проклятых») Самары до обидного мало. Главным образом, она предстает в уморительных флешбеках, где мастерски искушает своих морально нестойких последователей. Однако фильм это абсолютно не портит, потому что в нем есть нечто более ценное.

«Няня: Королева убийц» предназначен для подростков, чей IQ гораздо выше, чем у сверстников. Создатели ленты рекомендуют им не увлекаться не блогами, а правильными книгами и фильмами. Вот почему в ленте так много аллюзий на «Фореста Гампа», «Терминатор II» и другие олдскульные образцы. Вторую «Няню» можно смело назвать интеллектуальным ужастиком (вроде «Хижиной в лесу», которая тоже там упоминается) для толковых подростков.

Кадры с сайта kinopoisk.ru