Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 миллиона рублей

22:39

Члены семьи погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова Сергея Захарова направили гражданские иски о возмещении морального вреда размером 1 миллион каждый.

Поскольку подавших иски членов семьи трое, то общая сумма иска составит 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Ранее вдова, брат и младший сын Захарова утверждали, что им не надо от актера ничего и подавали символические иски в 1 рубль. Но теперь их адвокат Александр Добровинский заявил, что обстоятельства изменились, и потерпевшие хотят создать фонд имени Сергея Захарова, помогающий таким же, как они. Кроме того, произведенные актером выплаты могут помочь скостить ему срок.

Напомним, что на данный момент компенсацию с Михаила Ефремова взыскивал лишь старший сын погибшего Виталий Ефремов, требуя 7,5 миллионов рублей. На деле же ему удалось получить лишь в общей сложности 1 миллион.