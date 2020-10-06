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Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 миллиона рублей

22:39 6.10.2020
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 миллиона рублей
Стоп-кадр с видео в YouTube

Члены семьи погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова Сергея Захарова направили гражданские иски о возмещении морального вреда размером 1 миллион каждый.

Поскольку подавших иски членов семьи трое, то общая сумма иска составит 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Ранее вдова, брат и младший сын Захарова утверждали, что им не надо от актера ничего и подавали символические иски в 1 рубль. Но теперь их адвокат Александр Добровинский заявил, что обстоятельства изменились, и потерпевшие хотят создать фонд имени Сергея Захарова, помогающий таким же, как они. Кроме того, произведенные актером выплаты могут помочь скостить ему срок.

Напомним, что на данный момент компенсацию с Михаила Ефремова взыскивал лишь старший сын погибшего Виталий Ефремов, требуя 7,5 миллионов рублей. На деле же ему удалось получить лишь в общей сложности 1 миллион.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 09:43
Гость: Старый

Я понимаю, что это справедливо. Но у каждого явления, как у медали, есть и другая сторона. Никого не оправдываю и не хулю, но прочитав это, появляется ощущение того, что погибшего продали за эти деньги. Деньги дадут, а человека уже нет. Ну что же, это меньшее зло...
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