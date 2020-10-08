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«Союзмультфильм» изъял лучшие советские мультфильмы со своего канала в сети

13:56 8.10.2020
«Союзмультфильм» изъял лучшие советские мультфильмы со своего канала в сети
Стоп-кадр из мультфильма о Винни-Пухе

Киностудия «Союзмультфильм» решила изъять популярнейшие мультфильмы эпохи СССР со своего официального канала в YouTube.

Удалены такие знаковые ленты, как «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и др., сообщает РИА Новости. Тотальная чистка канала вызвана тем, что эти мультфильмы теперь будут опубликованы на платной основе на платформе «Премьер». В других местах классика советской мультипликации еще доступна, но в несоизмеримо худшем разрешении.

В качестве своеобразной компенсации «Союзмультфильм» собирается снять новый полнометражный фильм о Чебурашке. Гендиректор «России-1» Антон Златопольский заявил, что этого персонажа осовременят, и он будет нести людям «добро и свет».  

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 14:49
Гость: Видать больше ничего не могут

Это присвоение общественной социалистической собственности.
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