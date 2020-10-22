Сериал о приключениях Шерлока в России будет сопровождаться квестом

Сериал о приключениях Шерлока в России будет сопровождаться квестом

На интернет-платформе Start 22 октября выходит новый сериал «Шерлок в России».

Сериал представляет собой вольную фантазию на тему героя культовых произведений Артура Конан-Дойля. По сюжету, Шерлок Холмс (Максим Матвеев), преследуя в Лондоне коварного Джека Потрошителя, обнаруживает в деле русский след. В погоне за душегубом он оказывается в России, где ему помогает расследовать запутанное дело доктор Карцев (Владимир Мишуков).

Выход сериала будет сопровождаться детективным квестом, который пройдет в Москве в конце октября – если не помешает эпидемиологическая ситуация.
 

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