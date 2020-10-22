Рецензия на фильм «Китобой»: дайте мне мой кусок жизни – пока я не вышел вон!

Триумфатор «Кинотавра» и Венецианского кинофестиваля «Китобой» Филиппа Юрьева вышел в российский прокат

Чукотка, наши дни. Местный парень Лешка вместе с преданным другом Колькой охотится на китов, рассекает по пустошам на стареньком мотоцикле и буднично отговаривает своего мнительного деда от подготовки к скорой смерти. В размеренную жизнь поселка вносит свои существенные коррективы появление быстрого интернета.

Заполучив скорость и качественную картинку, молодежь быстро подсаживается на порностримы. Отношение к ним у большинства жителей потребительское и циничное. Но только не у Лешки, который всерьез влюбляется в модель из Детройта, оказывающую интимные услуги под манящим ником Holysweet999. В итоге парень в корне меняет свой образ жизни, отказываясь от грубоватых утех, начав изучать язык и всерьез подумывая о поездке в Америку к своей ненаглядной.

Дебютант Филипп Юрьев из академии Алексея Учителя, задумывая «Китобоя», легких путей не искал. На Чукотке он работал преимущественно с непрофессиональными актерами, которые мало чем отличались от своих своенравных героев. Для них обычным делом было обругать режиссера матом и покинуть съемочную площадку без разрешения. Так рождалась та самая подлинность, которая не позволила превратить «Китобоя» в очередного чернушного «Левиафана» (который кстати, цитируется в кадре с помощью демонстрации остова неведомого морского чудища).

«Китобой» - архетипическая история большой и чистой юношеской любви, но с поправкой на северные реалии и – как следствие – удаленность от цивилизации. Подростки из фильма ложками едят красную икру из трехлитровой банки, но при этом чувствуют себя обделенными и, как и многие их сверстники из любого другого уголка России, стремятся в Америку, как землю обетованную, за пресловутым «куском жизни»,.. Чтобы в итоге убедиться, что «мне стали слишком малы твои тертые джинсы» и научиться ценить то счастье, которое имеешь здесь и сейчас.

Созидательный посыл фильма подчеркивает саундтрек, который, как и многое в «Китобое», «подобрался» совершенно случайно. Глядя, как заправски чукчи играют Роя Орбисона в местном ДК, понимаешь, что у них уже есть все, что нужно. А «Мой рок-н-ролл» «Би-2» ненавязчиво напоминает о найденной героями «дороге домой», которая «не новая, но заново».

Кадры с сайта kinopoisk.ru

