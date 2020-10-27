Звезду фильма «Т-34» избили на глазах жены и ребенка

Звезду фильма «Т-34» избили на глазах жены и ребенка

Российский актер Владислав Манин подвергся нападению неизвестных у торгового центра «Афимолл-Сити» в Москве.

Выходя из ТЦ с женой и ребенком, Манин с покупками в руках не смог сесть в такси из-за перегородившей проезд машины. Он сделал владельцу авто замечание, но тот сразу начал атаку. В результате актер очутилсся в клинике с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной головы.

Актер не теряет присутствия духа и считает свою голову прочной, поскольку другой на его месте мог бы погибнуть. В то же время, Манин сетует, что свое время уехал из-за таких гопников уехал из Тольятти. Несмотря на поданное заявление в полицию, артисту пока не сообщали о ходе расследования.

Манин известен по роли сапера в историческом блокбастере «Т-34» и образам «крутых» парней в сериалах.
  

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