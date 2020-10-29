Создатели «Южного парка» прошлись в новом проекте по Дональду Трампу

Создатели «Южного парка» прошлись в новом проекте по Дональду Трампу

Авторы сериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер дали старт в интернете своему новому продукту «Дерзкое правосудие».

Комедийный сериал посвящен фейковым личностям, сообщает РИА Новости. Так, одним из первых ключевых персонажей сериала станет действующий президент США Дональд Трамп, под которого мимиерировал известный репортер Фрэд Сэсси.

Кроме того, в сериале пройдутся по таким вип-персонам, как Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.

Напомним, что новый 24-й сезон «Южного парка» посвящен коронавирусу и стал наиболее востребованным за последние семь лет.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации