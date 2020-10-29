Создатели «Южного парка» прошлись в новом проекте по Дональду Трампу

10:15 29.10.2020

Авторы сериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер дали старт в интернете своему новому продукту «Дерзкое правосудие».

Комедийный сериал посвящен фейковым личностям, сообщает РИА Новости. Так, одним из первых ключевых персонажей сериала станет действующий президент США Дональд Трамп, под которого мимиерировал известный репортер Фрэд Сэсси.

Кроме того, в сериале пройдутся по таким вип-персонам, как Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.

Напомним, что новый 24-й сезон «Южного парка» посвящен коронавирусу и стал наиболее востребованным за последние семь лет.

