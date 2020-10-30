Кинопремьера «Спайс-бойс»: к чему приводят эти ваши курительные смеси

Кинопремьера «Спайс-бойс»: к чему приводят эти ваши курительные смеси

Белорусский остросюжетный молодежный триллер «Спайс-бойс» вышел на российские экраны

Гопник по прозвищу Чистый вернулся из армии и готовится к свадьбе со своей чудом его дождавшейся подругой Инной. Отдохнуть о предпраздничных хлопот он со своими друзьями – мажором Колбасой и ДЦПшником Ламбадой решают на мальчишнике в предварительно снятом загородном доме, где бонусом прилагается самогон, сало и баня. Но парням этого мало и они решают затариться еще и курительным «спайсом».

О последнем факте Инна ничего еще е знает. Но ей очень не по нутру сама идея мальчишника, и она вдрызг разругивается с Чистым. Прихватив для верности лучшую подругу Василису, невеста отправляется разобраться с пошедшим вразнос женихом. Паре было удается примириться. Но туи начинает действовать спайс – и происходящее больше начинает напоминать кровавую баню.

Жанр фильма «Спайс-бойс» определить проблематично. Здесь и беспощадная новая русская комедия в духе «Горько!» Жоры Крыжовикова, и разнузданная тарантиновщина, и безудержный наркотический трип. При всем этом «винегрете» режиссеру Владимиру Зинкевичу удается ни разу не потерять берега и не скатиться в чистый треш. Хотя порою заметна баласировка на грани.

Вероятно, справиться Зинкевичу помогла реальная подоплека этой истории. В 2014-м подростки, накурившись в Гомере спайса, вырезали в полной «бессознанке» глаза своему товарищу и получили за это внушительные сроки. Некоторым критикам не понравилась откровенно морализаторская подоплека фильма. Ну а как еще быть, если курительные смеси стали настоящим бичом школьникам, которые травятся ими зачастую прямо во время учебы. Так что мы имеем талантливо снятое предостережение с шокирующим финалом, и в этом плане «Спайс-бойс» можно сопоставить с отличным советским антиалкогольным киноальманахом «Сто грамм для храбрости».

Помимо всего поочего, есть в фильме и меафизическое измерение. В какой-то момент происходящее начинает напоминать экранизацию знаменитого «Стояния Зои» (см. фильм «Чудо»). И в этом тоже проявляется оригинальность режиссерского почерка и нетривиальность мышления Владимира Зинкевича.

Кадр с сайта kino-teatr.ru

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации