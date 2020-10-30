Кинопремьера «Спайс-бойс»: к чему приводят эти ваши курительные смеси

Белорусский остросюжетный молодежный триллер «Спайс-бойс» вышел на российские экраны

Гопник по прозвищу Чистый вернулся из армии и готовится к свадьбе со своей чудом его дождавшейся подругой Инной. Отдохнуть о предпраздничных хлопот он со своими друзьями – мажором Колбасой и ДЦПшником Ламбадой решают на мальчишнике в предварительно снятом загородном доме, где бонусом прилагается самогон, сало и баня. Но парням этого мало и они решают затариться еще и курительным «спайсом».

О последнем факте Инна ничего еще е знает. Но ей очень не по нутру сама идея мальчишника, и она вдрызг разругивается с Чистым. Прихватив для верности лучшую подругу Василису, невеста отправляется разобраться с пошедшим вразнос женихом. Паре было удается примириться. Но туи начинает действовать спайс – и происходящее больше начинает напоминать кровавую баню.

Жанр фильма «Спайс-бойс» определить проблематично. Здесь и беспощадная новая русская комедия в духе «Горько!» Жоры Крыжовикова, и разнузданная тарантиновщина, и безудержный наркотический трип. При всем этом «винегрете» режиссеру Владимиру Зинкевичу удается ни разу не потерять берега и не скатиться в чистый треш. Хотя порою заметна баласировка на грани.

Вероятно, справиться Зинкевичу помогла реальная подоплека этой истории. В 2014-м подростки, накурившись в Гомере спайса, вырезали в полной «бессознанке» глаза своему товарищу и получили за это внушительные сроки. Некоторым критикам не понравилась откровенно морализаторская подоплека фильма. Ну а как еще быть, если курительные смеси стали настоящим бичом школьникам, которые травятся ими зачастую прямо во время учебы. Так что мы имеем талантливо снятое предостережение с шокирующим финалом, и в этом плане «Спайс-бойс» можно сопоставить с отличным советским антиалкогольным киноальманахом «Сто грамм для храбрости».

Помимо всего поочего, есть в фильме и меафизическое измерение. В какой-то момент происходящее начинает напоминать экранизацию знаменитого «Стояния Зои» (см. фильм «Чудо»). И в этом тоже проявляется оригинальность режиссерского почерка и нетривиальность мышления Владимира Зинкевича.

Кадр с сайта kino-teatr.ru