Чернокожая «агент 007» подверглась жесткой травле

13:24 6.11.2020

Прошедшая кастинг на роль нового агента 007 чернокожая актриса Лашана Линч посетовала на массированную травлю в свой адрес.

По словам актрисы, когда появились новости о переменах во франшизе, ей пришлось ограничить общение в соцсетях из-за потока негатива в свой адрес. Какое-то время актриса была вынуждена контактировать лишь с родными и близкими. Линч гордится тем, что любая актриса на ее месте была бы вынуждена держать удар и назвала свое грядущее появление на экране «революционным».

По сюжету нового фильма, Джеймс Бонд оказался в ссылке, и заветный порядковый номер 007 получила разведчица-негр по имени Номи.

