Чернокожая «агент 007» подверглась жесткой травле
Прошедшая кастинг на роль нового агента 007 чернокожая актриса Лашана Линч посетовала на массированную травлю в свой адрес.
По словам актрисы, когда появились новости о переменах во франшизе, ей пришлось ограничить общение в соцсетях из-за потока негатива в свой адрес. Какое-то время актриса была вынуждена контактировать лишь с родными и близкими. Линч гордится тем, что любая актриса на ее месте была бы вынуждена держать удар и назвала свое грядущее появление на экране «революционным».
По сюжету нового фильма, Джеймс Бонд оказался в ссылке, и заветный порядковый номер 007 получила разведчица-негр по имени Номи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что?Этак пора и Ромео с Джульеттой на чернозадых мартышек заменить.
-А какая разница,как говорил герой Сухорукова в Брате :)
Изюминка серий фильмов про Джеймса Бонда была как раз в его образе, его харизме. Потому и актеров на эту роль всегда брали примечательных. А эти голливудские киношники все опошлили. Ну, и кому интересно смотреть фильм, где в роли агента "007" будет выступать афроамериканка ? А чего ждать дальше ? Агента с латинскими корнями и к тому же голубого ?