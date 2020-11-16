Раскрыта причина появления Дональда Трампа в «Один дома-2»

11:06 16.11.2020

Режиссер Крис Коламбус снимал основные эпизоды ленты в отеле Plaza, владельцем котрого был на тот момент Дональд Трамп

Выяснилось, какими судьбами Дональд Трамп попал в актерский состав комедии «Один дома-2».

Режиссер Крис Коламбус снимал основные эпизоды ленты в отеле Plaza, владельцем которого был на тот момент Дональд Трамп. Гонорар был подготовлен, но при его передаче Трамп заявил, что он допустит съемочную группу в гостиницу только в том случае, если сам окажется в кадре, сообщает РИА Новости. Теоретически режиссер мог удалить позже эпизод с будущим президентом США из окончательной версии, но первые зрители фильма восприняли сценку с воодушевлением, и создатели ее решили оставить.

В фильме «Один дома-2» (1992) неугомонный Кевин отстал от семьи и оказался один в Нью-Йорке с банковской картой папы, но чуть не стал легкой добычей своих заклятых врагов — воров Гарри и Марва.