Объявлен кастинг на озвучку нового персонажа Котенка в «Ну, погоди!»

Объявлен кастинг на озвучку нового персонажа Котенка в «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила кастинг на озвучивание нового персонажа Котенка в перезапущенном мультсериале «Ну, погоди!».

Создатели анимационной ленты позиционируют Котенка как забавного и смелого героя, сообщает РИА Новости. Ранее Котенок тоже мелькал в «Ну, погоди!», но это был эпизодический персонаж, которым Волк чистил одежду. В новом же мультфильме Котенок окажется ввязанным в погоню Волка на Зайцем. Пилотный эпизод покажет героев на отдыхе.

Ранее сообщалось, что обновленного Волка в белых кроссовках и спортивной куртке озвучит комик Гарик Харламов. Голос же Зайцу подарит соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев.  

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