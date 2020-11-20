Объявлен кастинг на озвучку нового персонажа Котенка в «Ну, погоди!»

11:16 20.11.2020

Киностудия «Союзмультфильм» объявила кастинг на озвучивание нового персонажа Котенка в перезапущенном мультсериале «Ну, погоди!».

Создатели анимационной ленты позиционируют Котенка как забавного и смелого героя, сообщает РИА Новости. Ранее Котенок тоже мелькал в «Ну, погоди!», но это был эпизодический персонаж, которым Волк чистил одежду. В новом же мультфильме Котенок окажется ввязанным в погоню Волка на Зайцем. Пилотный эпизод покажет героев на отдыхе.

Ранее сообщалось, что обновленного Волка в белых кроссовках и спортивной куртке озвучит комик Гарик Харламов. Голос же Зайцу подарит соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев.