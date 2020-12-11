Жители России в коронавирусный год нашли утешение в фэнтэзи

Жители России в коронавирусный год нашли утешение в фэнтэзи

Число просмотров фильмов в жанре фэнтези подскочили в России за год в десять раз.

Таковы результаты исследования видеосервиса Netflix, представители которого считают, что таким образом люди пытались убежать в выдуманные миры от жутких коронавирусных реалий, сообщает РИА Новости. Хитами же просмотров в этом жанре стали «Лок и Ключ», «Проклятая», «Письмо королю».

Количество просмотров романтических просмотров выросло в три раза, а лидерами здесь стали «Будка поцелуев 2», «Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя», «Любовь гарантирована». Частотность же просмотра боевиков и драм подскочила в три раза. А вот комедии стали популярнее всего на 90%.

Возросла доля азиатского кинематографа. Так, количество просмотров корейских фильмов выросло у наших соотечественников в три раза. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
© KM.RU, Алексей Белкин
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Тяжелые уроки Карабаха для России
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
США ввели санкции против Кадырова и связанных с ним компаний
Минтруд РФ предложил упростить порядок установления первичной инвалидности
Правительство может зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар
В России число злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,1 млн
Женщина в маске
Врачи рассказали об опасности ношения масок зимой
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Лидеры ЕС одобрили новые санкции против Турции
В Азербайджане отменили военное положение