Жители России в коронавирусный год нашли утешение в фэнтэзи

13:08 11.12.2020

Число просмотров фильмов в жанре фэнтези подскочили в России за год в десять раз.

Таковы результаты исследования видеосервиса Netflix, представители которого считают, что таким образом люди пытались убежать в выдуманные миры от жутких коронавирусных реалий, сообщает РИА Новости. Хитами же просмотров в этом жанре стали «Лок и Ключ», «Проклятая», «Письмо королю».

Количество просмотров романтических просмотров выросло в три раза, а лидерами здесь стали «Будка поцелуев 2», «Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя», «Любовь гарантирована». Частотность же просмотра боевиков и драм подскочила в три раза. А вот комедии стали популярнее всего на 90%.

Возросла доля азиатского кинематографа. Так, количество просмотров корейских фильмов выросло у наших соотечественников в три раза.