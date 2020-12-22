Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале

15:52 22.12.2020

Радость от новости о закрытии шоу «Дом-2» на канале ТНТ оказалась преждевременной.

Речь идет не о ликвидации проекта как такового, а лишь о переносе его на другую медийную площадку, сообщает «СтарХит». Интерес к телестройке проявлял уже СТС, а также онлайн-кинотеатры. Кроме того, «Дом-2» теоретически был готов приютить сервис МТС-ТВ, на котором работает экс-глава ТНТ Игорь Мишин.

Сейчас участники «Дом-2» отдохнут, а потом шоу откроется в более-менее привычном формате 15 февраля. Пока непонятно, на каком из ресурсов будет представлен проект, но ясно одно: больше всего пока пострадали его сотрудники, которых уволили в преддверии Нового года без всяких компенсаций.