Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
Радость от новости о закрытии шоу «Дом-2» на канале ТНТ оказалась преждевременной.
Речь идет не о ликвидации проекта как такового, а лишь о переносе его на другую медийную площадку, сообщает «СтарХит». Интерес к телестройке проявлял уже СТС, а также онлайн-кинотеатры. Кроме того, «Дом-2» теоретически был готов приютить сервис МТС-ТВ, на котором работает экс-глава ТНТ Игорь Мишин.
Сейчас участники «Дом-2» отдохнут, а потом шоу откроется в более-менее привычном формате 15 февраля. Пока непонятно, на каком из ресурсов будет представлен проект, но ясно одно: больше всего пока пострадали его сотрудники, которых уволили в преддверии Нового года без всяких компенсаций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно.
"Радость от новости о закрытии шоу «Дом-2» на канале ТНТ оказалась преждевременной". Вот именно, радость. А телевизионщики взяли и все опоганили. Хотя лично я эту чушь никогда не смотрел. Этот телевизионный суррогат не для ума и не для сердца.
Вначале хорошая была новость, а теперь опять поганая.