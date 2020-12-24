Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне

Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне

Американский режиссер Оливер Стоун посетовал, что его соотечественники поголовно принижают роль русских во Второй мировой войне.

Создатель «Взвода» возмущен непониманием американцами простых вещей: если бы не СССР, то в США и Великобритании погибло бы намного больше людей, сообщает газета «Известия». Стоун уверен, что русские спасли весь мир. Молодежь же этого не понимает, говоря на каком-то своем языке и одеваясь андрогинно.

Ранее Оливер Стоун снял фильм на Белоярской АЭС и привился российской вакциной от коронавируса.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 15:59
    Гость: Алевтина

    Оливер Стоун - человек,который говорит правду о том,о чем другие трусливо молчат или трусливо врут за вознаграждение.

  4. 24.12.2020, 13:51
    Гость: Реалло

    тут все просто:тупая и официальная статистика:
    Число погибших во Второй Мировой...пускай мы будем учитывать только военнослужащих.
    Согласны ли америкосы,что русские воюют по крайней мере НЕ ХУЖЕ их ?(на самом деле и сравнивать смешно, Вермахт считал,что "русские:к американцам" соотношение примерно 1:5 в нашу пользу :)
    Будем считать ,что имеем равные военные качества.
    Потери:
    США 400 тысяч (из них 300 тысяч с Японией)
    СССР - около 10 МИЛЛИОНОВ (!!!)
    Соотношение Америка-СССР участия в Войне и Победе над фашизмом - РОВНО 25 РАЗ.
    Господа американцы - ваша победа это 4% от НАШЕЙ.Проснитесь уже.Бред Пит будет огорчен :)
    Ну да +ленд лиз,это отдельная благодарность,но не решающая.

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