Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне

10:25 24.12.2020

Американский режиссер Оливер Стоун посетовал, что его соотечественники поголовно принижают роль русских во Второй мировой войне.

Создатель «Взвода» возмущен непониманием американцами простых вещей: если бы не СССР, то в США и Великобритании погибло бы намного больше людей, сообщает газета «Известия». Стоун уверен, что русские спасли весь мир. Молодежь же этого не понимает, говоря на каком-то своем языке и одеваясь андрогинно.

Ранее Оливер Стоун снял фильм на Белоярской АЭС и привился российской вакциной от коронавируса.