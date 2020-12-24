Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне
Американский режиссер Оливер Стоун посетовал, что его соотечественники поголовно принижают роль русских во Второй мировой войне.
Создатель «Взвода» возмущен непониманием американцами простых вещей: если бы не СССР, то в США и Великобритании погибло бы намного больше людей, сообщает газета «Известия». Стоун уверен, что русские спасли весь мир. Молодежь же этого не понимает, говоря на каком-то своем языке и одеваясь андрогинно.
Ранее Оливер Стоун снял фильм на Белоярской АЭС и привился российской вакциной от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оливер Стоун - человек,который говорит правду о том,о чем другие трусливо молчат или трусливо врут за вознаграждение.
Если русские темнокожие это диагноз.
За ленд-лиз платили мы золотом, так что хрен им, а не благодарность.
тут все просто:тупая и официальная статистика:
Число погибших во Второй Мировой...пускай мы будем учитывать только военнослужащих.
Согласны ли америкосы,что русские воюют по крайней мере НЕ ХУЖЕ их ?(на самом деле и сравнивать смешно, Вермахт считал,что "русские:к американцам" соотношение примерно 1:5 в нашу пользу :)
Будем считать ,что имеем равные военные качества.
Потери:
США 400 тысяч (из них 300 тысяч с Японией)
СССР - около 10 МИЛЛИОНОВ (!!!)
Соотношение Америка-СССР участия в Войне и Победе над фашизмом - РОВНО 25 РАЗ.
Господа американцы - ваша победа это 4% от НАШЕЙ.Проснитесь уже.Бред Пит будет огорчен :)
Ну да +ленд лиз,это отдельная благодарность,но не решающая.
Повторение мать учения, 3 поколения вот память европейца.