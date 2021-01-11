Сара Джессика Паркер вернется в новом сезоне «Секса в большом городе»

Продолжение Секса в большом городе

Американская актриса Сара Джессика Паркер опубликовала у себя в соцсетях анонс продолжения сериала «Секс в большом городе».

Культовый сериал возобновится под названием «And just like that…» («И вот так просто»). Альтернативное название сиквела - «Секс в большом городе. Новая глава», передает «Телепрограмма». Показом десятисерийного сериала займется стриминговый сервис НВО. Режиссером станет Патрик Кинг. Съемки стартуют весной 2021 года, а дата показа пока не объявлена.

Компанию Саре Джессике Паркер составит Кристин Дэвис и Синтия Никсон. А вот исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл от участия в проекте отказалась.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2021, 16:38
    Гость: Анна

    Интересно весной в 2021 году начнется Гражданская война в США? Сам доллар доживет вместе с Байденом уних до весны.

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