Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция
Постоянно проживающая в Мексике Наталья Андрейченко испытала проблемы с местной полицией.
Российская актриса пожаловалась, что ее вместе со съемочной группой задержали во время работы, сообщает iReactor. Отобрав оборудование, стражи порядка артистку доставили в полицейский участок. Только когда актриса пригрозила адвокатами, ее отпустили. Однако ночь ей пришлось провести в участке.
Как выяснилось, задержание произошло на развалинах старинного города Майя в Ушмале, где съемки законодательно запрещены. Артистка же пыталась создать видеоматериал для своего курса по шаманству и астрологии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...курса по шаманству и астрологии ???
Совсем мир сошел с ума ?Мошенникам место в принуд.психушке.