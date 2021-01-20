Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция

13:19 20.01.2021

Постоянно проживающая в Мексике Наталья Андрейченко испытала проблемы с местной полицией.

Российская актриса пожаловалась, что ее вместе со съемочной группой задержали во время работы, сообщает iReactor. Отобрав оборудование, стражи порядка артистку доставили в полицейский участок. Только когда актриса пригрозила адвокатами, ее отпустили. Однако ночь ей пришлось провести в участке.

Как выяснилось, задержание произошло на развалинах старинного города Майя в Ушмале, где съемки законодательно запрещены. Артистка же пыталась создать видеоматериал для своего курса по шаманству и астрологии.