Кинопремьера «День города»: приезд президента сродни Апокалипсису

Российская комедия Алексея Харитонова «День горлда» вышла в прокат 21 января

Соседние города Тетиев и Любякиноо живут обычной размеренной жизнью. Бесхозяйственность, коррупция, буераки, безденежье, дуроновкусие — всего этого с лихвой, но, вроде как, никто из аборигенов от них особо не страдает. Сонное оцепенение провинциалов нарушает известие о том, что через Тетиев вот-вот должен проехать кортеж президента.

Начальник местного завода (Максим Лагашкин) должен за несколько часов предоставить недостающие опоры для недостроенного моста. Амбициозной журналистке (Екатерина Шпица) поручено сделать ответственный репортаж и задать пару вопросов главе государства. Православный батюшка готовится к отпеванию, но покойник в одночасье исчезает…

«День города» воспроизводит архетипическую ситуацию заискивания и очковтирательства перед власть имущими, которые должны нагрянуть в Богом забытый уголок России. Так было 200 лет назад (вспомним комедию Гоголя «Ревизор»), так же наверняка будет и еще через сотню лет. Название фильма вольно или невольно отсылает к творениям Квартета И «День радио» и «День выборов» - и в идейном плане сходство между этими лентами действительно есть. Однако киноновинка, увы, все же сработана более топорно.

Возможно, причина в том, что фильм скроен из трех короткометражек, задуманных студентами Московской школы кино. Несмотря на то, что сценарий неоднократно перекраивалось, не получилось ни киноальманаха, ни полноценного фильма. Швы между тремя новеллами слишком выпячены и, несмотря на соседство Тетиева и Любякино, зритель постоянно путается в двух соснах, недопонимая, куда все же нас на этот раз отправила фантазия сценаристов. К тому же герои совершают алогичные поступки, смысл которых не укладывается в голове.

Не очень органично (в отличие от недавних «Реальных пацанов против зомби») в «День города» вписана мистика. Безусловно, визит президента в глубинку, как правило, сравним с Апокалипсисом местного масштаба, но все-таки эта мысль проведена в фильме чересчур прямолинейно и как-то без особых затей. Там где мистика, там и священник, но образ отца Григория в «Дне города» оказывается если не карикатурным, то недостаточно убедительным. Увы, батюшка, оказывается бессильным перед нечистью, а окружающие намекают ему, что до своего воцерковления он действовал более эффективно. А сцена исповеди (которая потенциально могла стать одной из самых сильных в фильме) местами превращается в демонстрацию достижений.

На выходе получаем ни к чему не обязывающий скетчком, который можно разок глянуть между делом и насладиться саундтреком из 90-х. Но не более того...

Кадры с сайта kino-teatr.ru