Критики США включили «Дорогих товарищей» Кончаловского в иностранный топ-5

15:08 28.01.2021

Национальный совет кинокритиков США включил фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в топ-5 фильмов на иностранном языке.

Помимо черно-белой драмы о расстреле в Новочеркасске, в рейтинг вошли: греческая лента «Яблоки» (Apples), румынский «Коллектив» (Collective), испанский фильм «Агент-крот» (The Mole Agent) и «Ночь королей» (the Night of the Kings), совместно снятый Францией, Канадой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром.

Лучшим же фильмом в номинации иностранных фильмов организация назвала гватемальскую картину La Llorona, сообщает РИА Новости. В общем зачете лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США признал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.