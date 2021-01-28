Критики США включили «Дорогих товарищей» Кончаловского в иностранный топ-5
Национальный совет кинокритиков США включил фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в топ-5 фильмов на иностранном языке.
Помимо черно-белой драмы о расстреле в Новочеркасске, в рейтинг вошли: греческая лента «Яблоки» (Apples), румынский «Коллектив» (Collective), испанский фильм «Агент-крот» (The Mole Agent) и «Ночь королей» (the Night of the Kings), совместно снятый Францией, Канадой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром.
Лучшим же фильмом в номинации иностранных фильмов организация назвала гватемальскую картину La Llorona, сообщает РИА Новости. В общем зачете лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США признал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скоро и события сегодняшних дней лягут в основу сценариев о зверствах путинского режима.Ничего нового,смотрите фильмы Пролог,трилогию о Максиме,Лично известен и многие другие о зверстве царизма.
Удачно Кончаловский им подлизнул!
Старый конь очернительской борозды не испортит...:)