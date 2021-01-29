Умер народный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.
Артист вместе с женой Ириной Купченко был госпитализирован с диагнозом коронавирус в начале января. Но через несколько недель Лановому стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Актер появился на свет 16 января 1934 года. В его активе порядка 80-ти ролей. Дебютом в кино для него стали съемки в «Аттестате зрелости», а известность ему принесли «Павел Корчагин» и «Офицеры».
Последней ролью Василия Ланового в кино стала роль Игоря Степановича в ленте 2016 года «Чужой дед».
Соболезнования по поводу кончины артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин, заявив, что его роли невозможно забыть.
О месте м времени похорон Василия Ланового пока ничего не сообщается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Огромная утрата. Большой артист, знаковая фигура в отечественной культуре. Человек высокой чести, давший пример советского и российского патриотизма и и не забывавший своих украинских корней, не деливший русский народ на великороссов и украинцев. Даже не думал, что уйдёт. Но очевидно, ограниченный жизненный ресурс пожилого человека не позволил перебороть осложнения от проклятого коронанавируса.
Уходит наша настоящая элита, совесть нации.
Светлой памяти!
Отличная выправка, одухотворенный взгляд, энергия - и вдруг... не стало. Очень жаль!! А как он проникновенно читал патриотические стихи...
Ушёл. Не положено политические огрызки мыслей сюда приносить. Лучше помолчать...