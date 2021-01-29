Умер народный артист СССР Василий Лановой

02:03 29.01.2021

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.

Артист вместе с женой Ириной Купченко был госпитализирован с диагнозом коронавирус в начале января. Но через несколько недель Лановому стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер появился на свет 16 января 1934 года. В его активе порядка 80-ти ролей. Дебютом в кино для него стали съемки в «Аттестате зрелости», а известность ему принесли «Павел Корчагин» и «Офицеры».

Последней ролью Василия Ланового в кино стала роль Игоря Степановича в ленте 2016 года «Чужой дед».

Соболезнования по поводу кончины артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин, заявив, что его роли невозможно забыть.

О месте м времени похорон Василия Ланового пока ничего не сообщается.