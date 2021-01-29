Умер народный артист СССР Василий Лановой

Умер Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.

Артист вместе с женой Ириной Купченко был госпитализирован с диагнозом коронавирус в начале января. Но через несколько недель Лановому стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер появился на свет 16 января 1934 года. В его активе порядка 80-ти ролей. Дебютом в кино для него стали съемки в «Аттестате зрелости», а известность ему принесли «Павел Корчагин» и «Офицеры».

Последней ролью Василия Ланового в кино стала роль Игоря Степановича в ленте 2016 года «Чужой дед».

Соболезнования по поводу кончины артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин, заявив, что его роли невозможно забыть.

О месте м времени похорон Василия Ланового пока ничего не сообщается. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 12:55
    Гость: Титус

    Огромная утрата. Большой артист, знаковая фигура в отечественной культуре. Человек высокой чести, давший пример советского и российского патриотизма и и не забывавший своих украинских корней, не деливший русский народ на великороссов и украинцев. Даже не думал, что уйдёт. Но очевидно, ограниченный жизненный ресурс пожилого человека не позволил перебороть осложнения от проклятого коронанавируса.

  4. 29.01.2021, 11:42
    Гость: Видел его летом 2019

    Отличная выправка, одухотворенный взгляд, энергия - и вдруг... не стало. Очень жаль!! А как он проникновенно читал патриотические стихи...

  5. 29.01.2021, 11:21
    Гость: Наш Артист

    Ушёл. Не положено политические огрызки мыслей сюда приносить. Лучше помолчать...

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Фото с сайта pixabay.com
Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»
Акции протеста во Владивостоке
На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального
Митинг в поддержку Навального в Москве
В Москве начались задержания оппозиционеров
© РИА Новости Алексей Даничев
Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
ВОЗ и Билл Гейтс рассказали о новой пандемии из-за вируса Nipah
© KM.RU, Вадим Черноусов
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 1,2 млн
СБУ получит право снимать политические партии с выборов
В вузах России возобновятся занятия в очной форме
Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн
Минтруд РФ предложил возмещать потерянные при переводе в НПФ средства
© KM.RU, Наталья Ступникова
СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию
Украина отказалась регистрировать российскую вакцину «Спутник V»