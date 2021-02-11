Бекмамбетов экранизировал для американцев Библию в смартфоне

17:49 11.02.2021

Тимур Бекмамбетов представит в США ориентированный для американцев проект по перенесению Библии на экраны смартфонов.

Первый эпизод посвящен Сотворению мира, сообщает РИА Новости. Акция получила название Swipe Righteous (дословно: «Праведный свайп»). С помощью анимации режиссер представит, как разворачивались бы события Священного Писания – сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и других, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с социальными сетями и приложениями. Скринлайф-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты.

Сценаристами англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс. Библию в интерактиве представят в рамках фестиваля SXSW, запланированном на 16-20 марта в онлайн-формате. Там же продемонстрируют экранизацию «Ромео и Джульетты», спродюсированную Бекмамбетовым в духе все того же скринлайфа.

