Бекмамбетов экранизировал для американцев Библию в смартфоне

Бекмамбетов экранизировал для американцев Библию в смартфоне

Тимур Бекмамбетов представит в США ориентированный для американцев проект по перенесению Библии на экраны смартфонов.

Первый эпизод посвящен Сотворению мира, сообщает РИА Новости. Акция получила название Swipe Righteous (дословно: «Праведный свайп»). С помощью анимации режиссер представит, как разворачивались бы события Священного Писания – сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и других, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с социальными сетями и приложениями. Скринлайф-сериал состоит из коротких эпизодов по 2-3 минуты.

Сценаристами англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс. Библию в интерактиве представят в рамках фестиваля SXSW, запланированном на 16-20 марта в онлайн-формате. Там же продемонстрируют экранизацию «Ромео и Джульетты», спродюсированную Бекмамбетовым в духе все того же скринлайфа.
 

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