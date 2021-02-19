Катерина Шпица уличила «жертв» Харви Вайнштейна в духовной проституции

Катерина Шпица уличила «жертв» Харви Вайнштейна в духовной проституции

Актриса Катерина Шпица довольно резко высказалась об обвинительницах Харви Вайнштейна в насилии.

Звезда фильмов «Метро» и «Молодая гвардия» допустила в интервью YouTube-блогеру Антону Красовскому, что принуждения к интиму со стороны продюсера могли быть. Однако она высказала мнение, что со стороны «жертв» Вайнштейна могла быть корысть, поскольку они были готовы терпеть приставания, а потом молчать ради ролей. Все это она подвела под категорию «духовной проституции».

Когда же эти звезды состарились и вышли в тираж, они, по мнению Шпицы, решили заявить о себе таким вот странным образом. При этом она допустила, что ситуации могли быть разными.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:27
    Гость: ключник ада

    Ай молодец девочка ! Сейчас разные словесные пед..ы возбудятся . Хотя оспаривать свободу воли они врятли согласятся , но они и Толстого не читали, не читали и Енгельгарда : Прогресс как эволюция лицемерия. Помню в армии дембеля собрались в деревню девок тр..ть ,предложили и молодым с ними. Один сказал я не пойду,женат , и обманывать жену не намерен....Вся казарма грохнула от оглушительно-громкого смеха,а мне показалось что ржет весь СССР .

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