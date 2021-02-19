Катерина Шпица уличила «жертв» Харви Вайнштейна в духовной проституции
Актриса Катерина Шпица довольно резко высказалась об обвинительницах Харви Вайнштейна в насилии.
Звезда фильмов «Метро» и «Молодая гвардия» допустила в интервью YouTube-блогеру Антону Красовскому, что принуждения к интиму со стороны продюсера могли быть. Однако она высказала мнение, что со стороны «жертв» Вайнштейна могла быть корысть, поскольку они были готовы терпеть приставания, а потом молчать ради ролей. Все это она подвела под категорию «духовной проституции».
Когда же эти звезды состарились и вышли в тираж, они, по мнению Шпицы, решили заявить о себе таким вот странным образом. При этом она допустила, что ситуации могли быть разными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ай молодец девочка ! Сейчас разные словесные пед..ы возбудятся . Хотя оспаривать свободу воли они врятли согласятся , но они и Толстого не читали, не читали и Енгельгарда : Прогресс как эволюция лицемерия. Помню в армии дембеля собрались в деревню девок тр..ть ,предложили и молодым с ними. Один сказал я не пойду,женат , и обманывать жену не намерен....Вся казарма грохнула от оглушительно-громкого смеха,а мне показалось что ржет весь СССР .
Это, вообще, кто?
слышал, шпицы - нет.
Km! Опомнитесь пока не поздно. Превратитесть в малаховщину, сами себя похороните.