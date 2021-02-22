Скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова

16:21 22.02.2021

Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни.

Прискорбной новостью поделилась 22 февраля директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. О причинах смерти артистки и о месте похорон пока ничего не сообщается.

Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, появилась на свет в 1946 году в Москве. По окончании школы-студии МХАТ, на заре своей карьеры, играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Тем не менее, повсеместную известность ей принесла роль радистки Кэт в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, актриса снялась в «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинныйчулок» и «Место встречи изменить нельзя».

С 1971 по 1976 год была замужем за актером Андреем Мироновым. Их совместная дочь Мария Миронова тоже стала известной актрисой. «Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается», — написала она в Инстаграме.