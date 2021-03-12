11:28 12.03.2021

YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину", размещенному на канале "Россия 24", пишет РИА Новости.

Так, при попытке открыть видеоролик, появляется сообщение, что данное видео содержит материалы, которые "могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

По мнению первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, это связано с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

"И я надеюсь, оно верное. Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и в эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было. И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией", — пояснил он.

Кондрашов также добавил, что YouTube заранее не предупредил о планируемой блокировке.

Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два интервью Владимира Путина, который подробно рассказал о "крымской весне" 2014 года.