Актер Алексей Серебряков возвратился из Канады в Россию

Он и снимался -Актера приветствуют на презентации фильма «Папа, сдохни»

(подпись под фото) Очень хорошее наверно кино.

Ещё одна- Серебрякова хорошо знают в Лондоне. Его пригласили на главную роль в сериал «МакМафия» о русской мафии.

+Он сравнил россиян и американцев. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — рассказал Серебряков.

При этом отметил, что русофобом себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает — ему важно лишь то, что о нем думает супруга. «Я родился в СССР, потом получил российский паспорт.

Я умею стоять в болоте по шею и говорить «не гони волну», но не хочу, чтобы мои дети тратили на это время», — добавил он.

ГДЕ ЭТА .... СТОЯЛА ПО ШЕЮ В БОЛОТЕ7 В кино что ли?

а на бизнес-форуме в Лондоне он обвинил Россию в разжигании войн за последние 20 лет. Речь шла о Грузии, Чечне, Украине и Сирии. Артист также обвинил правительство России в «переписывании истории», а россиян — в «псевдопатриотизме».

Артист признался, что на новой родине как актер он никому не нужен, так что продолжит работать в российских проектах.

По словам актера, его гражданский долг — вырастить своих детей, обеспечить достойную старость для матери и тещи, не «ту, которую обеспечивает государство

Источник КП.РУ