Актер Алексей Серебряков возвратился из Канады в Россию
Известный актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, где жил в последние годы.
Звезду «Левиафана» встретили на одной из московских кинопремьер. На вопрос журналистов, какими судьбами, Серебряков парировал, что он и не уезжал на постоянной основе, а просто вывозил детей на учебу. О причинах же своего окончательного возвращения артист предпочел умолчать.
Два года назад Серебряков рассказывал в интервью, что его сыновья обучаются в престижной частной школе в Торонто, а один из них поступил в университет. Объясняя, почему выбрана Канада, актер заметил, что желает видеть в своих детях открытых и позитивных граждан мира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Алексей! Добро пожаловать домой, на родину! Ждем от Вас новых интересных ролей.
Он и снимался -Актера приветствуют на презентации фильма «Папа, сдохни»
(подпись под фото) Очень хорошее наверно кино.
Ещё одна- Серебрякова хорошо знают в Лондоне. Его пригласили на главную роль в сериал «МакМафия» о русской мафии.
+Он сравнил россиян и американцев. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — рассказал Серебряков.
При этом отметил, что русофобом себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает — ему важно лишь то, что о нем думает супруга. «Я родился в СССР, потом получил российский паспорт.
Я умею стоять в болоте по шею и говорить «не гони волну», но не хочу, чтобы мои дети тратили на это время», — добавил он.
ГДЕ ЭТА .... СТОЯЛА ПО ШЕЮ В БОЛОТЕ7 В кино что ли?
а на бизнес-форуме в Лондоне он обвинил Россию в разжигании войн за последние 20 лет. Речь шла о Грузии, Чечне, Украине и Сирии. Артист также обвинил правительство России в «переписывании истории», а россиян — в «псевдопатриотизме».
Артист признался, что на новой родине как актер он никому не нужен, так что продолжит работать в российских проектах.
По словам актера, его гражданский долг — вырастить своих детей, обеспечить достойную старость для матери и тещи, не «ту, которую обеспечивает государство
Источник КП.РУ
Вот цитата этого субчика перед тем, как он отъехал в Канаду. "Я перевёз свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость, то, чего так недостаёт в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил».
Вопрос. На кой черт ты вернулся, если здесь "хам победил" ? Оставайся там, где "доброжелательность и терпимость". Очень жаль, что у нас таких людей принимают обратно с распростертыми объятьями и им все прощают. Не достоин он этого после таких слов.
Чего в России в достатке, так это овчарок готовых обрехать любого. Ну уехал, ну вернулся. Он, что госсслужащий ? Зарабатывает своим горбом никого не крышуя, не берет взяток и не засуживает за деньги не виновных. Когда чиновника по фамилии Песков спросили о зарплате, он ответл " ...Не ваше дело ", а до Серебркова уж точно никому дела нет.
почему выбрана Канада, актер заметил, что желает видеть в своих детях открытых и позитивных граждан мира. =
Получается Алексей такой неприятный , невзрачный и кислый что в России вырос?
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Актер Алексей Серебряков в 2012 уехал в Канаду на ПМЖ. В 2014 звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Метод» решил взять гражданство этой страны. Но при этом не отказался от российского . Приезжает в Россию ради заработка. При этом время от времени артист позволяет себе делать оскорбительные выпады в адрес Родины, давшей ему образование и возможность прославиться.
. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостает в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил», — объяснял он свое решение в интервью изданию «Аргументы и факты».
Сказанное тогда он повторил вновь в 2018 . В частности, артист заявил, что так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!», — сказал актер в интервью Юрию Дудю.
Народ, а что в нём хорошего?
Имхо ни кожи, ни рожи, ни таланта.