Минкульт усомнился возможности 75% заполняемости кинотеатров к лету

09:15 8.04.2021

Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко огорошила, что к лету разрешенный процент заполняемости кинозалов в нашей стране вряд ли увеличится до 75%.

Чиновница назвала надежды на расширение заполняемости «иллюзиями». По ее мнению, статистика по коронавирусу не вселяет такой уверености.

Напомним, что в столице РФ предельная заполняемость залов театров, кинотеатров и концертных залов была увеличена с 25% до 50% от суммарной вместимости с 22 января 2021 года. До этого градоначальник Сергей Собянин отмечал, что большую часть еще действующих ограничительных мер могут отменить к маю 2021 года.