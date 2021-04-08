Минкульт усомнился возможности 75% заполняемости кинотеатров к лету
Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко огорошила, что к лету разрешенный процент заполняемости кинозалов в нашей стране вряд ли увеличится до 75%.
Чиновница назвала надежды на расширение заполняемости «иллюзиями». По ее мнению, статистика по коронавирусу не вселяет такой уверености.
Напомним, что в столице РФ предельная заполняемость залов театров, кинотеатров и концертных залов была увеличена с 25% до 50% от суммарной вместимости с 22 января 2021 года. До этого градоначальник Сергей Собянин отмечал, что большую часть еще действующих ограничительных мер могут отменить к маю 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну страна теряет по миллиону потребителей в год, по "объективным причинам", люди умирают, экономика схлопывается. А вы про какие то кинотеатры, да пёс с ними.