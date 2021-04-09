Россия завоевала четвертое место в мире по объему кинопроката

Россия завоевала четвертое место в мире по объему кинопроката

России удалось занять четвертое место в мире по объему кинопрокатного рынка по результатам первого квартала текущего года.

Подобного результата удалось добиться, невзирая на то, что отставание от показателей того же периода за 2020 год в долларах составило 31,9%, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». В данный момент за указанный период сборы в кинотеатрах достигли 172 млн долларов. Встраиванию в Топ-5 кинопрокатного рынка поспособствовала нестабильная ситуация с прокатом в других странах, особенно в Европе.

В тройку лидеров вошли Китай с показателем в 2,774 млрд долларов, Япония, где кинопрокат собрал 327 млн долларов, и США — там площадки суммарно заработали 233 млн. 

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