Россия завоевала четвертое место в мире по объему кинопроката

11:51 9.04.2021

России удалось занять четвертое место в мире по объему кинопрокатного рынка по результатам первого квартала текущего года.

Подобного результата удалось добиться, невзирая на то, что отставание от показателей того же периода за 2020 год в долларах составило 31,9%, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». В данный момент за указанный период сборы в кинотеатрах достигли 172 млн долларов. Встраиванию в Топ-5 кинопрокатного рынка поспособствовала нестабильная ситуация с прокатом в других странах, особенно в Европе.

В тройку лидеров вошли Китай с показателем в 2,774 млрд долларов, Япония, где кинопрокат собрал 327 млн долларов, и США — там площадки суммарно заработали 233 млн.