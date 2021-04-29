Познер встревожен цензурным давлением государства на ТВ
Владимир Познер высказал тревогу по поводу цензурного давления на свою авторскую программу на Первом канале.
Телеведущий заявил в «АиФ», что основная загвоздка заключается в постоянном вмешательстве государства в деятельность СМИ. В итоге телевизионщики вынуждены показывать то, что дозволяет государство. По мнению ведущего, независимые журналисты есть, но их мало.
«Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества», – посетовал Познер.
Также ведущий дал понять, что его авторская передача подвергалась цензуре не раз, но о конкретных прецедентах умолчал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не делайте таки мою голову беременой !
Судя по комментариям пропаганда таки дает свои плоды над скудными умишками нищих холопов. А Рупоры первых каналов не зря имеют доходы , которых хватает на домики в итальянской или швейцарской деревне.
никто там вас не давит, а надо было бы. Да и это ТВ такое же российское как мы марсиане."
так и всего общества», – посетовал Познер.
Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2021/04/29/televidenie-i-ego-vliyanie-na-obshchestvo-v-rossii/887591-pozner-vstrevozhen-tsenzur
Не много ли этот перец о себе возомнил , исчезнет его АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА, а общество и не заметит.
пусть сыпет на свою первую родину-Францию или на вторую родину-Америку.
Кем он себя возомнил!
это выкинут из России?