Познер встревожен цензурным давлением государства на ТВ

Познер встревожен цензурным давлением государства на ТВ

Владимир Познер высказал тревогу по поводу цензурного давления на свою авторскую программу на Первом канале.

Телеведущий заявил в «АиФ», что основная загвоздка заключается в постоянном вмешательстве государства в деятельность СМИ. В итоге телевизионщики вынуждены показывать то, что дозволяет государство. По мнению ведущего, независимые журналисты есть, но их мало. 

«Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества», – посетовал Познер.

Также ведущий дал понять, что его авторская передача подвергалась цензуре не раз, но о конкретных прецедентах умолчал. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.04.2021, 21:48
    Гость: Однако

    Судя по комментариям пропаганда таки дает свои плоды над скудными умишками нищих холопов. А Рупоры первых каналов не зря имеют доходы , которых хватает на домики в итальянской или швейцарской деревне.

  3. 29.04.2021, 21:39
    Гость: Да

    никто там вас не давит, а надо было бы. Да и это ТВ такое же российское как мы марсиане."

  4. 29.04.2021, 20:53
    Гость: аха-ха-тоже мне Познер-достояние республики и Ургант

    так и всего общества», – посетовал Познер.

    Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2021/04/29/televidenie-i-ego-vliyanie-na-obshchestvo-v-rossii/887591-pozner-vstrevozhen-tsenzur

    Не много ли этот перец о себе возомнил , исчезнет его АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА, а общество и не заметит.
    пусть сыпет на свою первую родину-Францию или на вторую родину-Америку.
    Кем он себя возомнил!

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