Познер встревожен цензурным давлением государства на ТВ

16:57 29.04.2021

Владимир Познер высказал тревогу по поводу цензурного давления на свою авторскую программу на Первом канале.

Телеведущий заявил в «АиФ», что основная загвоздка заключается в постоянном вмешательстве государства в деятельность СМИ. В итоге телевизионщики вынуждены показывать то, что дозволяет государство. По мнению ведущего, независимые журналисты есть, но их мало.

«Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества», – посетовал Познер.

Также ведущий дал понять, что его авторская передача подвергалась цензуре не раз, но о конкретных прецедентах умолчал.