Что подтолкнуло Робина Уильямса к фатальному решению

Робина Уильямса величали «самым веселым человеком», поэтому поклонники, видевшие только внешнюю сторону его жизни, были поражены известием о самоубийстве гениального комика. К фатальному решению Уильямса привели сразу несколько факторов

Печальный комик Робин Уильямс


При жизни, за гениальный комедийный талант, Уильямс получил звание «Эйнштейн комедии», а после смерти его стали называть «печальным комиком». Робин сыграл около 100 ролей в кино и на телевидении, большинство из которых были комедийными, но Оскар он получил за роль в драме «Умница Уилл Хантер». Кроме заветной статуэтки в его коллекции было 4 «Золотых глобуса», по 2 награды «Сатурн» и «Эмми». Робина Уильямса любили не только на родине: он получил международное признание, а фильмы с его участием, которые транслирует телепрограмма российских каналов, по-прежнему собирают огромную аудиторию.

Но мало кто знал, что у такой оглушительной славы была и обратная сторона: существовал неизвестный широкой публике совершенно другой Робин Уильямс. Это был одинокий затворник, который прятался внутри веселого экстраверта. Груз славы оказался для него непосильным, и привел к серьезной депрессии: Уильямс пытался найти облегчение в алкоголе и наркотиках.

После лечения и реабилитации актер около 20 лет воздерживался от спиртного, он говорил, что делает это ради детей и семьи. Но приступы депрессии преследовали его всю жизнь.

Трагический финал короля комедии


Фатальное решение Робина Уильямса свести счеты с жизнью вызвало шок у его родных, друзей и многочисленных поклонников. Третья супруга актера Сьюзан Шнайдер провела год после его смерти, пытаясь выяснить, что подтолкнуло его к такому поступку. В последние годы жизни у него резко ухудшилось здоровье: возникли проблемы с памятью, нарушилась координация движений. За несколько месяцев до смерти ему поставили неотвратимый диагноз – болезнь Паркинсона.

По словам вдовы, это известие морально подкосило Робина: он понимал, что скоро не сможет сниматься кино и превратится в обузу для родных. Поэтому сначала Сьюзан решила, что он пошел на отчаянный шаг, чтобы избавить себя от мучительного угасания. Но последующие исследования выявили, что у Робина был другой диагноз: у него была деменция с тельцами Леви. В этом случае у больных быстро развиваются ментальные расстройства, возникают суицидальные настроения. Кроме того, при этой болезни лекарства от депрессии вызывают непредвиденные осложнения. Так что к фатальному решению Робина Уильямса могли привести сразу несколько факторов.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Медведев не исключил введение обязательной вакцинации
Государство хочет, чтобы граждане забыли про будущее и умилялись мифам о прошлом
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Избранное
А если «обнулить» еще и Госдуму?
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Странное «Каждому – свое» в России
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
Израиль против Палестины – война геронтократов у власти
Как справиться с бессонницей?
Америку превратят в проходной двор
Цугцванг «президенторожденного не Батьки»
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
22 совета для избавления от бессоницы