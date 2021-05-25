Что подтолкнуло Робина Уильямса к фатальному решению

14:00 25.05.2021

Робина Уильямса величали «самым веселым человеком», поэтому поклонники, видевшие только внешнюю сторону его жизни, были поражены известием о самоубийстве гениального комика. К фатальному решению Уильямса привели сразу несколько факторов

Печальный комик Робин Уильямс



При жизни, за гениальный комедийный талант, Уильямс получил звание «Эйнштейн комедии», а после смерти его стали называть «печальным комиком». Робин сыграл около 100 ролей в кино и на телевидении, большинство из которых были комедийными, но Оскар он получил за роль в драме «Умница Уилл Хантер». Кроме заветной статуэтки в его коллекции было 4 «Золотых глобуса», по 2 награды «Сатурн» и «Эмми». Робина Уильямса любили не только на родине: он получил международное признание, а фильмы с его участием, которые транслирует телепрограмма российских каналов, по-прежнему собирают огромную аудиторию.

Но мало кто знал, что у такой оглушительной славы была и обратная сторона: существовал неизвестный широкой публике совершенно другой Робин Уильямс. Это был одинокий затворник, который прятался внутри веселого экстраверта. Груз славы оказался для него непосильным, и привел к серьезной депрессии: Уильямс пытался найти облегчение в алкоголе и наркотиках.

После лечения и реабилитации актер около 20 лет воздерживался от спиртного, он говорил, что делает это ради детей и семьи. Но приступы депрессии преследовали его всю жизнь.

Трагический финал короля комедии



Фатальное решение Робина Уильямса свести счеты с жизнью вызвало шок у его родных, друзей и многочисленных поклонников. Третья супруга актера Сьюзан Шнайдер провела год после его смерти, пытаясь выяснить, что подтолкнуло его к такому поступку. В последние годы жизни у него резко ухудшилось здоровье: возникли проблемы с памятью, нарушилась координация движений. За несколько месяцев до смерти ему поставили неотвратимый диагноз – болезнь Паркинсона.

По словам вдовы, это известие морально подкосило Робина: он понимал, что скоро не сможет сниматься кино и превратится в обузу для родных. Поэтому сначала Сьюзан решила, что он пошел на отчаянный шаг, чтобы избавить себя от мучительного угасания. Но последующие исследования выявили, что у Робина был другой диагноз: у него была деменция с тельцами Леви. В этом случае у больных быстро развиваются ментальные расстройства, возникают суицидальные настроения. Кроме того, при этой болезни лекарства от депрессии вызывают непредвиденные осложнения. Так что к фатальному решению Робина Уильямса могли привести сразу несколько факторов.

