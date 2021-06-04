«Петровы в гриппе» Серебреникова вошли в главный конкурс в Каннах

18:53 4.06.2021

Обнародована конкурсная программа 74-го международного Каннского кинофестиваля.

В основном конкурсе будет представлен фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» (совместное производства Финляндии, Эстонии, России и Германии) с Юрием Борисовым в главной роли.

Бороться ними будут «Аннетт» (режиссера Лео Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр), «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Непорочная дева» Пола Верховена, «День флага» Шона Пенна, «Tout s'est bien passé» Франсуа Озона и др.

В программу «Особый» взгляд, помимо картины «Дело» Алексея Германа-младшего, включен фильм «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко.

Фестиваль продлится с 6 по 15 июля.

