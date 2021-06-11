«Праздник» Сукачева покажут на большом экране в День памяти и скорби

«Праздник» Сукачева покажут на большом экране в День памяти и скорби

Специальный показ военной мелодрамы «Праздник» Гарика Сукачева состоится в Доме кино 22 июн.

Акцию организуют к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Фильм Гарика Сукачева «Праздник», посвящённый первым дням Великой Отечественной войны, вышел на киноэкраны 20 лет назад. Картина снята по сценарию Ивана Охлобыстина и Гарика Сукачёва с саундтреком, написанным режиссёром Петром Тодоровским.

Среди гостей вечера заявлены актёры и съёмочная группа фильма, среди которых Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин, Александр Балуев, Ольга Блок-Миримская, Мария Оамер, Александр Королёв, Игорь Верещагин и др. После показа зрителей ждёт сюрприз – впервые на большом киноэкране будет показан совместный концерт группы «Неприкасаемые» и Петра Тодоровского, который был сыгран в ГЦКЗ «Россия» 20 лет назад по случаю премьеры «Праздника».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.06.2021, 23:32
    Гость: Юляка

    Бездарная и пошленькая поделка двух развлекающихся нариков...кто опять ЭТО выкопал из небытия ?

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