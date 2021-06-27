«Содержанки»: рецензия на сериал, дата выхода 3 сезона

17:17 27.06.2021

Рецензия на сериал «Содержанки», раскроет ли все тайны 3 сезон, снятый режиссером Юрием Мороз.

Долгожданный третий сезон провокационного проекта Константина Богомолова наконец добрался до экранов. Смотреть сериал «Содержанки» (18+) можно в онлайн-кинотеатре Окко бесплатно 7 дней при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции). В предвкушении развязки рассказываем о том, что случилось в предыдущих сериях и какова основная суть сериала.

Премьера первого эпизода скандальной драмы состоялась 7 марта 2019 года, прямо накануне Международного женского дня. Что не удивительно, ведь эта история в первую очередь про женщин, шикарных, коварных, алчных и соблазнительных. «Содержанки» — сериал, отзывы на который, оказались невероятно противоречивыми. Критики и зрители выражали восторги и проклятья: одни восхищались невиданной откровенностью эротических сцен, другие, напротив, утверждали что секс в сериале недостаточно правдоподобен в сравнении с зарубежными аналогами. По словам создателей, первый сезон сериала только в первый месяц, посмотрели около 5 миллионов зрителей, и это только на платформе STARТ. Кажется, что увиденное никого не оставило равнодушным, ведь откровенные сцены в отечественных фильмах и сериалах совсем редкое явление. А в «Содержанках» раздеваются почти все исполнители главных ролей, причем не только актрисы — Дарья Мороз, Мария Фомина и Ольга Стулова, но и актёры — Владимир Мишуков и Александр Кузнецов демонстрируют прекрасную физическую форму на радость зрительницам.

Продюсеры сериала позиционируют проект как эротический триллер, но в нём есть элементы детектива, мелодрамы и даже сатиры. Завязка первого сезона такова — провинциальная интеллигентка и скромница Даша Смирнова (Софья Эрнст) приезжает покорять Москву. Она останавливается у школьной подруги Марины, процветающей содержанки состоятельного чиновника и ранимого романтика в душе Игоря Долгачёва (Сергей Бурунов), который выглядит как типичный «папик».

Марина вскоре погибает при загадочных обстоятельствах, а проворная Даша занимает её место, и в высшем обществе и в постели Долгачёва. Перед смертью подруга успела познакомить девушку со сводницей и светской львицей Алисой Ольховской (Ольга Стулова), женой влиятельного бизнесмена Глеба Ольховского (Владимир Мишуков). Многочисленных героев сериала связывает не только секс, но и смерть — Марина не единственная жертва таинственного преступника. Убийство расследует крутая следовательница Лена Широкова (Дарья Мороз). Пока другие героини сериала изо всех сил стараются удержать мужчин, власть и деньги, бритая почти на голо Лена, совершенно нечаянно очаровывает Ольховского и непреднамеренно попадает в высший свет. Именно ей уготована ключевая роль во втором сезоне сериала, также начинающегося с убийства, в котором прямо или косвенно замешан Глеб Ольховский.

В роли постановщика первого сезона «Содержанок» дебютировал знаменитый театральный режиссёр Константин Богомолов. Продюсеры предоставили ему полную творческую свободу и неограниченный бюджет. Поэтому съемки проходили в настоящих интерьерах дорогих пентхаусов, шикарных квартирах и ресторанах, а героини были наряжены в костюмы люксовых брендов из магазина ЦУМ. Режиссёру удалось добиться потрясающего реализма и показать светскую жизнь столичных богачей во всем её великолепии и вместе с тем сохранить критический взгляд. Герои сериала, преследуя свои цели, жертвуют честью и достоинством, предпочитают любви похоть, а настоящей дружбе деловую сделку.

За пределами съемочной площадки также кипели нешуточные страсти. Незадолго до начала работы, Константин Богомолов развелся с Дарьей Мороз, в эпизодической роли в первом сезоне, появилась его новая пассия Ксения Собчак, а на премьере второго сезона Собчак и Богомолов появились уже как муж и жена. Обе стороны утверждают что личные отношения никак не повлияли на творческие, но Богомолов всё же предпочёл роль продюсера второго сезона, а режиссёром на этот раз выступила Дарья Жук, известная благодаря своему кинодебюту «Хрусталь», отправленному на «Оскар» от Беларуси. Она сконцентрировалась на психологии и характерах женских персонажей, а также усилила сатирические нотки в сериале.

Дата выхода третьего сезона 10 июня. Режиссёром на этот раз выступит отец актрисы Дарьи Мороз — автор хитового сериала «Ликвидация» Юрий Мороз. В третьей части «Содержаники. Развязка» создатели обещают, наконец, раскрыть все тайны, которые удерживали зрителей у экранов на протяжении первых двух сезонов. Кто стоит за тремя странными убийствами? Замешан ли в преступлениях Глеб Ольховский и кем на самом деле является загадочная Ольга (Александра Ребенок), которая знает всё о содержанках и их любовниках?