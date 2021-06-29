«Айнбо. Сердце Амазонии»: рецензия на мультфильм про девочку-аборигена

10:43 29.06.2021

Рецензия на мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии», затрагивающий актуальную тему защиты природы.

Амазония – это Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана.

Здесь растёт самый большой тропический лес площадью более 5,5 миллионов квадратных километров, что составляет половину всех тропических лесов. Амазония – родина более 16 тысяч деревьев. Картина «Айнбо. Сердце Амазонии», отзывы на которую бы исключительно положительными как со стороны критиков, так и от зрителей, приоткрывает завесу в мир, недоступный большему количеству населения нашей планеты, так как эту местность населяют относительно небольшие сообщества, предпочитающие уединённый образ жизни. Смотреть «Айнбо. Сердце Амазонии» (6+) можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Главная героиня, юная амазонка Айнбо мечтает о приключениях. Бесстрашная воительница, родившаяся в джунглях, привыкла жить в гармонии с природой и даже не представляла, что может скрываться там, за густыми лесами Амазонии. Но неожиданно любимая деревня подверглась нападению злых духов, и совсем скоро стало ясно, что теперь только смелость маленькой героини может спасти южный народ. Айнбо – образ собирательный, в ней оказалось заключено всё лучшее, что необходимо для победы над врагом.

Этот голландско-перуанский мультфильм снят по рассказу Хосе Селады, который также является режиссёром и продюсером картины. В качестве продюсеров фильма также выступили братья Хосе – Сезар и Серхио. Все они выросли в Амазонии, что позволило создателям погрузиться с головой в местные обычаи, мифы и легенды. Это редкая анимационная история, рассказанная с точки зрения коренных народов, населяющих Амазонию, что сделало картину «взглядом изнутри», а не поверхностным обращением к экзотике извне.

И всё же братья не были одиноки в создании мультфильма. Вторым режиссёром стал уроженец Германии Рихард Клаус («Маленький вампир»), а производством визуальных эффектов занималась студия Tunche Films. «Айнбо» в первую очередь обращает внимание на последствия, которые возникают после неосознанной деятельности человека, часто забывающего о том, какой ущерб он ежедневно наносит природе. В частности, история Айнбо – это рассказ о борьбе с незаконной вырубкой лесов, добычей ископаемых, о неравном столкновении местных жителей с фирмами внушительных размеров, и о том, как сложно открыто заявлять о своей готовности противостоять системе.

Мало кто знает, что помимо местного фольклора, в основе фильма лежит абсолютно реальная история, произошедшая в 1978 году на берегах Андаманских островов. Тогда, один из отрезанных от внешнего мира народов (джавара) вступил в борьбу с чужеземцами за сохранение своих территорий неприкосновенными, однако, несмотря на то, что некоторые ступившие на земли джавара инженеры и строители были жестоко убиты, на месте густых амазонских лесов оказалась новенькая дорога, прокладывающая путь к домам местных жителей.

В мультфильме коренных жителей Амазонии представляют уроженцы индейского племени шипибо-конибо с реки Укаяли, а помимо реальной описанной выше истории, в сюжет вплетаются мифы амазонских народов, что не может не напомнить зрителю о таких популярных мультипликационных картинах как «Покахонтас», «Моана» и «Тарзан». Герои подобных проектов всегда противостоят сущности, которая жаждет разрушить гармонию человека и природы. Традиционно им помогают добрые духи, которые зачастую принимают образ животных: в «Айнбо» это броненосец Дилло и тапир Вака, сопровождающие юную амазонку на пути к желанной цели. Они же отвечают в картине за юмор и смягчение серьёзной темы, взятой авторами за основу. Сочетание ярких красок, важного посыла и доброго юмора сделали мультфильм эффектным и подходящим для просмотра как для детей, так и для взрослых.

Выпуск фильма в прокат также был удачным – датой выхода «Айнбо» в некоторых странах стало 22 апреля, что совпадает с празднованием Дня Земли в Европе. Появление в мире таких картин как «Айнбо» позволяет предположить, что с каждым годом осознание человеком ограниченности природных ресурсов лишь возрастает. И, кстати, тот самый Хосе Селада планирует продолжить развитие истории и в следующем году, возможно, выпустит в прокат мультфильм «Кайяра» о девушке из племени инков.