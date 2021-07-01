Алексей Гуськов пожаловался на превращение Крыма Украиной в помойку

12:47 1.07.2021

Отечественный артист Алексей Гуськов в красках описал мерзость запустения, которая царила в Крыму, когда полуостров был под юрисдикцией Украины.

По мнению актера, российские власти вкладывают уйму денег в развитие региона, чего не было при украинцах. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», - передает РИА Новости слова Гуськова.

За подобные высказывания СБУ включила артиста в черный список на въезд в страну. Хотя Гуськов подчеркивает, что он продолжает любить Киев, где прошло его детство.

