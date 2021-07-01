Алексей Гуськов пожаловался на превращение Крыма Украиной в помойку

Алексей Гуськов пожаловался на превращении Крыма Украиной в помойку

Отечественный артист Алексей Гуськов в красках описал мерзость запустения, которая царила в Крыму, когда полуостров был под юрисдикцией Украины.

По мнению актера, российские власти вкладывают уйму денег в развитие региона, чего не было при украинцах. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», - передает РИА Новости слова Гуськова.

За подобные высказывания СБУ включила артиста в черный список на въезд в страну. Хотя Гуськов подчеркивает, что он продолжает любить Киев, где прошло его детство.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 22:00
    Гость: Alex203

    А вот Алексей Горбунов - и сейчас замечательный актер. Вот только подхватил болячку самостийности, и с тех пор в основном радует зрителей Франции. Нет, Украины тоже, вопрос только сколько у него ролей должно было быть, если бы не эта ваша погоня за кружевными труселями.

  2. 01.07.2021, 21:35
    Гость: demos

    Это он ещё у нас в России не был, а то бы в ужас пришёл, когда бы посмотрел в 5-10 км от любой федеральной трассы.

  3. 01.07.2021, 21:08
    Гость: Vlodo03

    За 23 года оккупации,например,в Ялте не построили ни одного общественного здания,ни школы,ни больницы.Ои,извините,новый морг построили-очень символично.Радуются ,что Крым под санкциями.Раньше в Ялту каждую осень заходили круизные корабли,оставляя тысячи долларов.Их сразу прихватывала Украина.Что видели жители от этих денег?-ничего!Сейчас круизов-нет.Что потеряли?-ничего! Символом Украины в Крыму навсегда останется медсестра,грудью защитившая вход в реанимацию,обращающаяся к обезумевшим от горя родственнкам со словами"денги принесли?"-сала-Укаине!можно польского!

  4. 01.07.2021, 20:42
    Гость: Из всех в стране артистов один Егор Бероев

    И в жизни оказался героем из героев:
    Иной прогнулся явно, другой в штаны наклал...
    Концлагерь он единственный концлагерем назвал!

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