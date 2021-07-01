Алексей Гуськов пожаловался на превращение Крыма Украиной в помойку
Отечественный артист Алексей Гуськов в красках описал мерзость запустения, которая царила в Крыму, когда полуостров был под юрисдикцией Украины.
По мнению актера, российские власти вкладывают уйму денег в развитие региона, чего не было при украинцах. «Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», - передает РИА Новости слова Гуськова.
За подобные высказывания СБУ включила артиста в черный список на въезд в страну. Хотя Гуськов подчеркивает, что он продолжает любить Киев, где прошло его детство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот Алексей Горбунов - и сейчас замечательный актер. Вот только подхватил болячку самостийности, и с тех пор в основном радует зрителей Франции. Нет, Украины тоже, вопрос только сколько у него ролей должно было быть, если бы не эта ваша погоня за кружевными труселями.
Это он ещё у нас в России не был, а то бы в ужас пришёл, когда бы посмотрел в 5-10 км от любой федеральной трассы.
За 23 года оккупации,например,в Ялте не построили ни одного общественного здания,ни школы,ни больницы.Ои,извините,новый морг построили-очень символично.Радуются ,что Крым под санкциями.Раньше в Ялту каждую осень заходили круизные корабли,оставляя тысячи долларов.Их сразу прихватывала Украина.Что видели жители от этих денег?-ничего!Сейчас круизов-нет.Что потеряли?-ничего! Символом Украины в Крыму навсегда останется медсестра,грудью защитившая вход в реанимацию,обращающаяся к обезумевшим от горя родственнкам со словами"денги принесли?"-сала-Укаине!можно польского!
И в жизни оказался героем из героев:
Иной прогнулся явно, другой в штаны наклал...
Концлагерь он единственный концлагерем назвал!
когда из него бандерлогов выгонят!