Жалобу на приговор Ефремову рассмотрят в суде в сентябре

Жалобу на приговор Ефремову рассмотрят в суде в сентябре

На середину сентября назначено рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 за аварию с летальным исходом.

Процесс должен пройти во Втором кассационном суде общей юрисдикции 15 сентября 2021 года. В кассационной жалобе отмечено, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в ДТП и раскаялся в содеянном, сообщают «Известия».

Особый упор делается на то, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград. В документе также отмечено, что за период нахождения в колонии у актера не было ни одного замечания.

Адвокат Ефремова просит уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.
 

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