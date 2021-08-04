Жалобу на приговор Ефремову рассмотрят в суде в сентябре

13:18 4.08.2021

На середину сентября назначено рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 за аварию с летальным исходом.

Процесс должен пройти во Втором кассационном суде общей юрисдикции 15 сентября 2021 года. В кассационной жалобе отмечено, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в ДТП и раскаялся в содеянном, сообщают «Известия».

Особый упор делается на то, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград. В документе также отмечено, что за период нахождения в колонии у актера не было ни одного замечания.

Адвокат Ефремова просит уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.

