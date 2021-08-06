Актриса из «Весны в Москве» и «Полосатого рейса» скончалась на сотом году

Актриса из «Весны в Москве» и «Полосатого рейса» скончалась на сотом году

Советская актриса Галина Короткевич скончалась в Санкт-Петербурге 5 августа 2021 года, не дожив двух дней до своего столетия.

Дату и место похорон Галины Короткевич назначат дополнительно. Еще несколько лет назад она выходила на сцену, а в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу она сыграла почти 800 раз.

На заре актерской карьеры Галина Короткевич была участницей фронтовых бригад. В 1946-1961 годах она служила в Новом театре (ныне Театр имени Ленсовета), а затем была связана с Театром имени Веры Комиссаржевской, войдя в число ведущих актрис труппы. В 2008 году специально для нее в театре был поставлен спектакль «Шесть блюд из одной курицы», в котором она играла много лет, поражая всех актерской игрой и физической формой: она по ходу действия вставала на шпагат.

Актриса прославилась на всю страну своим кинодебютом, сыграв в 1953 году главную женскую роль в фильме «Весна в Москве». В «Полосатом рейсе» (1961) она озвучила Марианну. Последней ролью в кино для Галины Короткевич стала баба Дуся сериале «Улица разбитых фонарей-8» (2007)
 

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