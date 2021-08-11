Пост Кончаловского о дворянских нравах родных вызвал неоднозначную реакцию

10:43 11.08.2021

Андрей Кончаловский с ностальгией вспомнил об аристократических привычках его предков.

Режиссер написал, что даже в сталинские времена дворянские корни его дедушки и бабушки давали о себе знать. «Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки – они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке — Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.

Воспоминания вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков режиссера. Кончаловскому поставили в упрек «страну разных возможностей» и «голодомор».

