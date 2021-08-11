Пост Кончаловского о дворянских нравах родных вызвал неоднозначную реакцию
Андрей Кончаловский с ностальгией вспомнил об аристократических привычках его предков.
Режиссер написал, что даже в сталинские времена дворянские корни его дедушки и бабушки давали о себе знать. «Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки – они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке — Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.
Воспоминания вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков режиссера. Кончаловскому поставили в упрек «страну разных возможностей» и «голодомор».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто таков есть-будет Колчановский?
Ась?
Окромя педали "газ", есть педаль "тормоз".
Генетика-лже наука и вообще фашисты любили определять какая у кого кровь. Меньше немчуру слушай. У Рюриковичей она никогда русской не была им наша РОссия не нужна.
особенно,если кровь не очень,как бы,русская.
Кончаловский о том,что его пра-пра-пра...дед выносил за царём горшки и менял-стелил постель,не упоминает,зато братец его младший без умолку говорит об этом,даже не понимая,что не шибко почётная должностишка -то.