Пост Кончаловского о дворянских нравах родных вызвал неоднозначную реакцию

Пост Кончаловского о дворянских нравах родных вызвал неоднозначную реакцию

Андрей Кончаловский с ностальгией вспомнил об аристократических привычках его предков.

Режиссер написал, что даже в сталинские времена дворянские корни его дедушки и бабушки давали о себе знать. «Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки – они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке — Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.

Воспоминания вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков режиссера. Кончаловскому поставили в упрек «страну разных возможностей» и «голодомор».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.08.2021, 15:34
    Гость: Анна

    Генетика-лже наука и вообще фашисты любили определять какая у кого кровь. Меньше немчуру слушай. У Рюриковичей она никогда русской не была им наша РОссия не нужна.

  5. 11.08.2021, 14:46
    Гость: именно,в сравнении.

    Кончаловский о том,что его пра-пра-пра...дед выносил за царём горшки и менял-стелил постель,не упоминает,зато братец его младший без умолку говорит об этом,даже не понимая,что не шибко почётная должностишка -то.

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