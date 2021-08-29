14:11 29.08.2021

В современном мире, многие люди предпочитают смотреть аниме.

Но мало кто знает историю этой прекрасной японкой анимации. Сейчас мы более подробнее разберемся в данном вопросе, и поговорим про то, что такое аниме и какие есть ключевые особенности.

Что такое аниме?

Аниме, или японская мультипликация – слово произошло от английского слова animation, что переводится на русский как анимация. Аниме назвали аниме потому, что слово animation достаточно тяжело проговаривается японцами, и чтобы упростить задачу, было решено сократить это слова. Так же есть версия, что слово «аниме» произошло из латинского языка от корня anima, что означает «душа». Интересным фактом является то, что под «аниме» в Японии подразумевается вся мультипликационная анимация (независимо от страны производства и жанра), в отличие от запада, где аниме – это чисто японский мультик.

Источники аниме

Аниме-сериалы всегда построены на каком-либо сюжете, в основном, источниками которых являются:

1. Манга – японский комикс;

2. Ранобэ;

3. Компьютерная игра, или же - визуальный роман. Если аниме построено на сюжете видеоигры, то обычно, авторы сохраняют графический почерк и характерные особенности первоначально произведения. Аниме герои соответствуют персонажам игры;

4. Аниме могут создаваться на основе классических литературных произведений;

5. Без источника.

Особенности аниме

1. В отличие от большинства мультипликационных фильмов разных стран, где аудитория от трех лет до десяти, японские мультфильмы предназначены именно для подросткового и взрослого контингента. В этом и кроется причина популярности данного типа анимации.

2. В основном, аниме создается в виде многосерийных фильмов. Но не исключено существование обычных часовых и более фильмов.

3. Слово «аниме» для русских людей употребляется в среднем роде и не склоняется.

4. Считается, что благодаря работам Хаяо Миядзаки, аниме приобрело популярность по всему миру, и является апогеем аниме-творчества. «Унесенные призраками» является единственным мультфильмом, который удостоился премии Берлинского кинофестиваля за «Лучший фильм», а не за «Лучший мультипликационный фильм».

5. Если задаваться вопросом, в чем ключевое отличие анимации Японии, от анимации других стран, стоит отметить, что это некий фольклор, включающий огромное количество сюжетов, идей, символов, типажей, которые можно встретить в японской культуре.

,

